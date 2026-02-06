Рейтинг@Mail.ru
14:57 06.02.2026 (обновлено: 15:10 06.02.2026)
Одну из крупнейших соцсетей Китая оштрафовали за непристойные трансляции
Одну из крупнейших соцсетей Китая оштрафовали за непристойные трансляции
Одну из крупнейших соцсетей Китая оштрафовали за непристойные трансляции

CCTV: соцсеть Kuaishou оштрафовали на 17 млн долларов за непристойные трансляции

© Pixabay / FoundryСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Pixabay / Foundry
Смартфон. Архивное фото
ПЕКИН, 6 фев - РИА Новости. Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР в Пекине вынесла предупреждение и наложила штраф в размере 17,2 миллиона долларов на компанию Beijing Kuaishou Technology за трансляции порнографического характера, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Социальная сеть Kuaishou является одной из крупнейших платформ для коротких видео и прямых трансляцией в Китае. По данным компании, среднее число активных пользователей в день превышает 400 миллионов человек.
По данным CCTV, в связи с недавними случаями трансляций порнографического содержания в соцсети Kuaishou государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР в Пекине начала расследование в отношении компании.
Как уточняет телеканал, в ходе проверок было установлено, что платформа не выполнила свои обязательства в области кибербезопасности, своевременно не приняла меры для устранения рисков безопасности, а также не удалила незаконный контент.
"Шестого февраля государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР в Пекине... вынесла предупреждение и наложила штраф в размере 119,1 миллиона юаней (17,2 миллиона долларов - ред.) на компанию Beijing Kuaishou Technology, а также предписала ей в установленный срок исправить нарушения, принять меры к аккаунтам в соответствии с законом и строго наказать ответственных", - сказано в сообщении телеканала.
Как указывает CCTV, местные власти продолжат усиливать правоохранительные меры в сети, пресекать противоправные действия и эффективно защищать кибербезопасность.
