Одну из крупнейших соцсетей Китая оштрафовали за непристойные трансляции

ПЕКИН, 6 фев - РИА Новости. Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР в Пекине вынесла предупреждение и наложила штраф в размере 17,2 миллиона долларов на компанию Beijing Kuaishou Technology за трансляции порнографического характера, сообщает Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР в Пекине вынесла предупреждение и наложила штраф в размере 17,2 миллиона долларов на компанию Beijing Kuaishou Technology за трансляции порнографического характера, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Социальная сеть Kuaishou является одной из крупнейших платформ для коротких видео и прямых трансляцией в Китае . По данным компании, среднее число активных пользователей в день превышает 400 миллионов человек.

По данным CCTV, в связи с недавними случаями трансляций порнографического содержания в соцсети Kuaishou государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР в Пекине начала расследование в отношении компании.

Как уточняет телеканал, в ходе проверок было установлено, что платформа не выполнила свои обязательства в области кибербезопасности, своевременно не приняла меры для устранения рисков безопасности, а также не удалила незаконный контент.

"Шестого февраля государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР в Пекине... вынесла предупреждение и наложила штраф в размере 119,1 миллиона юаней (17,2 миллиона долларов - ред.) на компанию Beijing Kuaishou Technology, а также предписала ей в установленный срок исправить нарушения, принять меры к аккаунтам в соответствии с законом и строго наказать ответственных", - сказано в сообщении телеканала.