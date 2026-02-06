Пекин не примет участие в "новом" ДСНВ, считает экс-посол России

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пекин воздержится от участия в возможных новых договоренностях по ограничению ядерного вооружения, выразил мнение сенатор, экс-посол России в КНР Андрей Денисов.

Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек в четверг. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно в пятницу заявил, что американский президент Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку ДСНВ был несовершенным и не охватывал Китайскую Народную Республику. Денисов принял участие в круглом столе о проблемах взаимоотношений США, Китая и Евросоюза и их влиянии на РФ , мероприятие прошло в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"Не пойдет, конечно", - сказал политик, отвечая на вопрос ведущей, пойдет ли КНР на переговоры в сфере ограничения ядерного вооружения.

Денисов напомнил, что ранее США уже просили РФ воздействовать на Китайскую Народную Республику, как-то привлечь их.

"На что наши представители отвечали, что (в случае - ред.) если хотите, сами делайте, потому что мы не видим угрозы со стороны Китая, поэтому для нас это не является каким-то приоритетом", - отметил сенатор.

По мнению Денисова, КНР имеет все основания отказываться от участия в переговорах.

"Будь я китайцем, я бы тоже так ставил вопрос: подождите, ребят, вы меня собираетесь ограничивать, когда я, в общем, по экономической мощи-то уже вас, имею в виду Америку ... уже и догнал, а кое-где и обогнал, вы меня теперь лишаете (возможности - ред.) обеспечить свою обороноспособность путем выхода на паритет, как вы когда-то выходили с Советским Союзом, или, наоборот, Советский Союз с вами. Нет уж, давайте подождем", - подчеркнул бывший посол.

Денисов также считает, что ни американцам, ни России установленные количественные параметры нарушать не стоит.

"Другое дело, что время идет, и дело тут вовсе не в Китае: появляются новые виды оружия, появляется смертоносное, неядерное вооружение, которое, в общем, по разрушительной силе может быть сильнее, чем... оружие массового уничтожения", - полагает законодатель.