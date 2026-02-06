Рейтинг@Mail.ru
Пекин не примет участие в "новом" ДСНВ, считает экс-посол России - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/kitaj-2072733089.html
Пекин не примет участие в "новом" ДСНВ, считает экс-посол России
Пекин не примет участие в "новом" ДСНВ, считает экс-посол России - РИА Новости, 06.02.2026
Пекин не примет участие в "новом" ДСНВ, считает экс-посол России
Пекин воздержится от участия в возможных новых договоренностях по ограничению ядерного вооружения, выразил мнение сенатор, экс-посол России в КНР Андрей... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:33:00+03:00
2026-02-06T16:33:00+03:00
в мире
китай
россия
сша
андрей денисов
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2072733089.jpg?1770384833
https://ria.ru/20260206/lavrov-2072690501.html
https://ria.ru/20260206/medvedev-2072707593.html
https://ria.ru/20260206/peskov-2072668660.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, сша, андрей денисов, договор снв-3
В мире, Китай, Россия, США, Андрей Денисов, Договор СНВ-3
Пекин не примет участие в "новом" ДСНВ, считает экс-посол России

Денисов: Китай не примет участие в переговорах по ограничению ядерного оружия

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пекин воздержится от участия в возможных новых договоренностях по ограничению ядерного вооружения, выразил мнение сенатор, экс-посол России в КНР Андрей Денисов.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек в четверг. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно в пятницу заявил, что американский президент Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку ДСНВ был несовершенным и не охватывал Китайскую Народную Республику. Денисов принял участие в круглом столе о проблемах взаимоотношений США, Китая и Евросоюза и их влиянии на РФ, мероприятие прошло в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Россия готова к любому развитию событий после истечения ДСНВ, заявил Лавров
Вчера, 13:48
"Не пойдет, конечно", - сказал политик, отвечая на вопрос ведущей, пойдет ли КНР на переговоры в сфере ограничения ядерного вооружения.
Денисов напомнил, что ранее США уже просили РФ воздействовать на Китайскую Народную Республику, как-то привлечь их.
"На что наши представители отвечали, что (в случае - ред.) если хотите, сами делайте, потому что мы не видим угрозы со стороны Китая, поэтому для нас это не является каким-то приоритетом", - отметил сенатор.
По мнению Денисова, КНР имеет все основания отказываться от участия в переговорах.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Медведев прокомментировал заявление США о ДСНВ
Вчера, 14:51
"Будь я китайцем, я бы тоже так ставил вопрос: подождите, ребят, вы меня собираетесь ограничивать, когда я, в общем, по экономической мощи-то уже вас, имею в виду Америку... уже и догнал, а кое-где и обогнал, вы меня теперь лишаете (возможности - ред.) обеспечить свою обороноспособность путем выхода на паритет, как вы когда-то выходили с Советским Союзом, или, наоборот, Советский Союз с вами. Нет уж, давайте подождем", - подчеркнул бывший посол.
Денисов также считает, что ни американцам, ни России установленные количественные параметры нарушать не стоит.
"Другое дело, что время идет, и дело тут вовсе не в Китае: появляются новые виды оружия, появляется смертоносное, неядерное вооружение, которое, в общем, по разрушительной силе может быть сильнее, чем... оружие массового уничтожения", - полагает законодатель.
По мнению Денисова, начинается новая эпоха в вопросе ограничения или какого-то, если не ограничения, то регламентирования стратегических наступательных вооружений, если такой термин еще имеет основание для существования, если он не изменился.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Кремле рассказали о позиции России и США после истечения ДСНВ
Вчера, 12:50
 
В миреКитайРоссияСШААндрей ДенисовДоговор СНВ-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала