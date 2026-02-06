В Китае разработали микроволновое оружие мощностью 20 гигаватт

"TPG1000Cs — это первый в мире компактный генератор для мощного микроволнового оружия, способного выдавать 20 гигаватт мощности в течение минуты", — сказано в сообщении издания.

По оценкам китайских экспертов, на которых ссылается издание, наземное микроволновое оружие способно серьезно поверить или полностью уничтожить спутники Starlink на низкой околоземной орбите.

Как уточняет газета, на данный момент известные аналогичные системы могут работать без остановки не более трех секунд и являются намного более крупными по размеру. Например, российская система "Синус-7" выдает около 100 импульсов за цикл и весит около 10 тонн, отмечает издание.