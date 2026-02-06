Рейтинг@Mail.ru
В Китае разработали микроволновое оружие мощностью 20 гигаватт
00:02 06.02.2026 (обновлено: 05:58 06.02.2026)
В Китае разработали микроволновое оружие мощностью 20 гигаватт
Китайские ученые разработали первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 гигаватт, способное непрерывно работать в течение минуты и поражать спутники... РИА Новости, 06.02.2026
В Китае разработали микроволновое оружие мощностью 20 гигаватт

SCMP: в Китае создали микроволновое оружие, способное поражать спутники Starlink

© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Китайские ученые разработали первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 гигаватт, способное непрерывно работать в течение минуты и поражать спутники Starlink на низкой околоземной орбите, сообщает газета South China Morning Post.
"TPG1000Cs — это первый в мире компактный генератор для мощного микроволнового оружия, способного выдавать 20 гигаватт мощности в течение минуты", — сказано в сообщении издания.

Оружие создали инженеры Северо-западного института ядерных технологий в городе Сиань провинции Шаньси. Длина устройства составляет четыре метра, а вес — около пяти тонн. Оно достаточно компактно для того, чтобы установить его на грузовиках, военных кораблях или даже спутниках, подчеркивает газета.
По оценкам китайских экспертов, на которых ссылается издание, наземное микроволновое оружие способно серьезно поверить или полностью уничтожить спутники Starlink на низкой околоземной орбите.
Как уточняет газета, на данный момент известные аналогичные системы могут работать без остановки не более трех секунд и являются намного более крупными по размеру. Например, российская система "Синус-7" выдает около 100 импульсов за цикл и весит около 10 тонн, отмечает издание.
Лазер - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Китайские ученые создали самую мощную в мире шпионскую камеру
20 февраля 2025, 04:58
 
