Все больше районов Киева полностью остаются без света в вечернее время
19:48 06.02.2026 (обновлено: 20:45 06.02.2026)
Все больше районов Киева полностью остаются без света в вечернее время
в мире, киев, киевская область, украина, дтэк
В мире, Киев, Киевская область, Украина, ДТЭК
© AP Photo / Vladyslav MusiienkoПлощадь Независимости в Киеве во время отключения света
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Vladyslav Musiienko
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Все больше районов Киева полностью остаются без света после 18 часов, выяснило РИА Новости, проанализировав плановые графики отключения электроэнергии, публикуемые украинской энергетической компанией ДТЭК.
Город и Киевская область разделены энергетиками на 10 подгрупп. Если сравнить графики планового отключения за 3 и 6 февраля, ситуация со светом в украинской столице сильно ухудшилась. Для 8 из 10 подгрупп график на 6 февраля оказался строже - света стало меньше, особенно в критические вечерние и ночные часы.
До 6 февраля электричество подавалось от 6,5 до 10 часов, теперь же от 5,5 часов до 7. В трех подгруппах свет после 18.00 отсутствует полностью до 12 ночи, а в одной электричества вовсе нет с 16.00 до 0.00 часов. Для сравнения – 3 февраля полностью без света в украинской столице оставалась лишь одна подгруппа.
Более 1 тысячи многоквартирных домов в Киеве остаются без отопления, сообщила ранее спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
В миреКиевКиевская областьУкраинаДТЭК
 
 
