https://ria.ru/20260206/kiev-2072786055.html
Все больше районов Киева полностью остаются без света в вечернее время
Все больше районов Киева полностью остаются без света в вечернее время - РИА Новости, 06.02.2026
Все больше районов Киева полностью остаются без света в вечернее время
Все больше районов Киева полностью остаются без света после 18 часов, выяснило РИА Новости, проанализировав плановые графики отключения электроэнергии,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T19:48:00+03:00
2026-02-06T19:48:00+03:00
2026-02-06T20:45:00+03:00
в мире
киев
киевская область
украина
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7399e53ec390b4a34114a02390f2a8d1.jpg
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066062509.html
https://ria.ru/20260206/trevoga-2072596840.html
киев
киевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673015_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_3adf279a0bcde31df9d876c160a190e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, киевская область, украина, дтэк
В мире, Киев, Киевская область, Украина, ДТЭК
Все больше районов Киева полностью остаются без света в вечернее время
Все больше районов Киева полностью остаются без электричества после 18 часов
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Все больше районов Киева полностью остаются без света после 18 часов, выяснило РИА Новости, проанализировав плановые графики отключения электроэнергии, публикуемые украинской энергетической компанией ДТЭК.
Город и Киевская область
разделены энергетиками на 10 подгрупп. Если сравнить графики планового отключения за 3 и 6 февраля, ситуация со светом в украинской столице сильно ухудшилась. Для 8 из 10 подгрупп график на 6 февраля оказался строже - света стало меньше, особенно в критические вечерние и ночные часы.
До 6 февраля электричество подавалось от 6,5 до 10 часов, теперь же от 5,5 часов до 7. В трех подгруппах свет после 18.00 отсутствует полностью до 12 ночи, а в одной электричества вовсе нет с 16.00 до 0.00 часов. Для сравнения – 3 февраля полностью без света в украинской столице оставалась лишь одна подгруппа.
Более 1 тысячи многоквартирных домов в Киеве
остаются без отопления, сообщила ранее спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины
10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.