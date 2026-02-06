Все больше районов Киева полностью остаются без света в вечернее время

До 6 февраля электричество подавалось от 6,5 до 10 часов, теперь же от 5,5 часов до 7. В трех подгруппах свет после 18.00 отсутствует полностью до 12 ночи, а в одной электричества вовсе нет с 16.00 до 0.00 часов. Для сравнения – 3 февраля полностью без света в украинской столице оставалась лишь одна подгруппа.