Рейтинг@Mail.ru
Британцы придали ситуации с Гренландией антироссийский тон, заявил Келин - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/kelin-2072734233.html
Британцы придали ситуации с Гренландией антироссийский тон, заявил Келин
Британцы придали ситуации с Гренландией антироссийский тон, заявил Келин - РИА Новости, 06.02.2026
Британцы придали ситуации с Гренландией антироссийский тон, заявил Келин
В ситуации с Гренландией британцы попытались придать происходящему антироссийскую тональность, заявил РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:39:00+03:00
2026-02-06T16:39:00+03:00
в мире
гренландия
россия
лондон
дональд трамп
андрей келин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822065_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_60ba3a566c3b427ab020a044354a5ede.jpg
https://ria.ru/20260206/kelin-2072723052.html
https://ria.ru/20260206/ukraina-2072589654.html
гренландия
россия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822065_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6ad38db255f2923c50c0f2c43693ff6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, россия, лондон, дональд трамп, андрей келин, нато
В мире, Гренландия, Россия, Лондон, Дональд Трамп, Андрей Келин, НАТО
Британцы придали ситуации с Гренландией антироссийский тон, заявил Келин

Келин: британцы придали ситуации с Гренландией антироссийскую тональность

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 6 фев - РИА Новости. В ситуации с Гренландией британцы попытались придать происходящему антироссийскую тональность, заявил РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Украина пытается продвигать идею размещения иностранных войск, заявил Келин
Вчера, 15:47
"В ситуации с Гренландией британцы попытались придать происходящему антироссийскую тональность, рассуждая о важности коллективных действий западных партнеров по защите острова от мифических посягательств России, равно как и Китая", - сказал Келин.
При этом Великобритания начала наращивать военное присутствие в Арктике еще до прихода к власти в США Дональда Трампа, напомнил Келин. В частности, наращивается взаимодействие со странами возглавляемых Лондоном Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF), функционирует база "Викинг" в Норвегии, призванная выполнять функции логистического хаба для британских ВС.
"Все эти шаги предпринимаются под лозунгом борьбы с "российской угрозой". Иными словами, северное направление также рассматривается, по сути, под углом противодействия нашей стране", - подчеркнул Келин.
В январе глава британского МИД Иветт Купер заявила, что Лондон поддерживает идею запуска операции НАТО "Арктический часовой" (Arctic Sentry) для укрепления сил альянса на Крайнем Севере.
Васти Британии объявили, что за три года будет удвоен до двух тысяч человек британский контингент морских пехотинцев, размещенный в норвежской Арктике. В течение этого года Великобритания планирует принять участие в ряде учений в северной Атлантике и на крайнем севере. В 2025 году Великобритания и Норвегия подписали соглашение, в рамках которого корабли ВМС Норвегии присоединятся к британским миссиям над северной Атлантикой по "отслеживанию подводных лодок" ВМФ России.
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Британские офицеры работают на Украине под прикрытием, заявил посол
Вчера, 02:59
 
В миреГренландияРоссияЛондонДональд ТрампАндрей КелинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала