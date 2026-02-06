https://ria.ru/20260206/kelin-2072734233.html
Британцы придали ситуации с Гренландией антироссийский тон, заявил Келин
Британцы придали ситуации с Гренландией антироссийский тон, заявил Келин - РИА Новости, 06.02.2026
Британцы придали ситуации с Гренландией антироссийский тон, заявил Келин
В ситуации с Гренландией британцы попытались придать происходящему антироссийскую тональность, заявил РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 06.02.2026
ЛОНДОН, 6 фев - РИА Новости. В ситуации с Гренландией британцы попытались придать происходящему антироссийскую тональность, заявил РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Гренландия
входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп
неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО
.
"В ситуации с Гренландией британцы попытались придать происходящему антироссийскую тональность, рассуждая о важности коллективных действий западных партнеров по защите острова от мифических посягательств России
, равно как и Китая", - сказал Келин
.
При этом Великобритания
начала наращивать военное присутствие в Арктике
еще до прихода к власти в США Дональда Трампа, напомнил Келин. В частности, наращивается взаимодействие со странами возглавляемых Лондоном
Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF), функционирует база "Викинг" в Норвегии
, призванная выполнять функции логистического хаба для британских ВС.
"Все эти шаги предпринимаются под лозунгом борьбы с "российской угрозой". Иными словами, северное направление также рассматривается, по сути, под углом противодействия нашей стране", - подчеркнул Келин.
В январе глава британского МИД Иветт Купер заявила, что Лондон поддерживает идею запуска операции НАТО "Арктический часовой" (Arctic Sentry) для укрепления сил альянса на Крайнем Севере.
Васти Британии объявили, что за три года будет удвоен до двух тысяч человек британский контингент морских пехотинцев, размещенный в норвежской Арктике. В течение этого года Великобритания планирует принять участие в ряде учений в северной Атлантике и на крайнем севере. В 2025 году Великобритания и Норвегия подписали соглашение, в рамках которого корабли ВМС Норвегии присоединятся к британским миссиям над северной Атлантикой по "отслеживанию подводных лодок" ВМФ России.