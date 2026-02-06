Британцы придали ситуации с Гренландией антироссийский тон, заявил Келин

Васти Британии объявили, что за три года будет удвоен до двух тысяч человек британский контингент морских пехотинцев, размещенный в норвежской Арктике. В течение этого года Великобритания планирует принять участие в ряде учений в северной Атлантике и на крайнем севере. В 2025 году Великобритания и Норвегия подписали соглашение, в рамках которого корабли ВМС Норвегии присоединятся к британским миссиям над северной Атлантикой по "отслеживанию подводных лодок" ВМФ России.