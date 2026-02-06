https://ria.ru/20260206/kelin-2072723052.html
Украина пытается продвигать идею размещения иностранных войск, заявил Келин
Украина пытается продвигать идею размещения иностранных войск, заявил Келин - РИА Новости, 06.02.2026
Украина пытается продвигать идею размещения иностранных войск, заявил Келин
Киев явно проигрывает в конфликте, но пытается продвигать идею развертывания иностранных контингентов на Украине, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 06.02.2026
Украина пытается продвигать идею размещения иностранных войск, заявил Келин
