15:47 06.02.2026
Украина пытается продвигать идею размещения иностранных войск, заявил Келин
Украина пытается продвигать идею размещения иностранных войск, заявил Келин
Киев явно проигрывает в конфликте, но пытается продвигать идею развертывания иностранных контингентов на Украине, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 06.02.2026
в мире
украина
киев
россия
андрей келин
марк рютте
нато
верховная рада украины
в мире, украина, киев, россия, андрей келин, марк рютте, нато, верховная рада украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Россия, Андрей Келин, Марк Рютте, НАТО, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине
Украина пытается продвигать идею размещения иностранных войск, заявил Келин

Келин: Киев пытается продвигать идею развертывания иностранных войск на Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Посольство России в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Киев явно проигрывает в конфликте, но пытается продвигать идею развертывания иностранных контингентов на Украине, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Украинцы, несмотря на то, что они явно проигрывают... и дело постепенно идет к поражению, это здесь понимают, они, тем не менее, пытаются толкать свою модель, которая состоит именно в подготовке войск для развертывания на Украине, возможно, с самим развертыванием. Вот об этом совсем недавно говорил генсек НАТО, выступая в Верховной раде, как будто это согласованный уже вопрос", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
Во время выступления в Раде во вторник генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сразу после мирного соглашения на Украине якобы появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех стран в НАТО, которые согласились участвовать в этом.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Лондон пытался навязать США свои подходы по Украине, заявил Келин
Вчера, 14:24
 
