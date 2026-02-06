Кассис намерен обсудить будущую архитектуру безопасности в Европе

ВЕНА, 6 фев – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, заявил, что по итогам переговоров в Москве и в Киеве намерен обсудить со странами организации будущую архитектуру безопасности в Европе.