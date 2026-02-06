Рейтинг@Mail.ru
Кассис намерен обсудить будущую архитектуру безопасности в Европе
19:57 06.02.2026
Кассис намерен обсудить будущую архитектуру безопасности в Европе
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, заявил, что по итогам переговоров в Москве и в Киеве намерен обсудить со странами организации
Кассис намерен обсудить будущую архитектуру безопасности в Европе

ВЕНА, 6 фев – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, заявил, что по итогам переговоров в Москве и в Киеве намерен обсудить со странами организации будущую архитектуру безопасности в Европе.
«
"И, я бы сказал, что, возможно, даже более важно: на наш взгляд, следует использовать эту инклюзивную платформу диалога для того, чтобы представить и обсудить будущую архитектуру безопасности Европы. Мы отмечаем, что в глобальном масштабе наблюдается растущая тенденция к регионализации власти, и Европа останется одним из таких регионов. Именно для этого и была создана эта организация. Так почему бы не попытаться задействовать ее и сделать из нее нечто действительно полезное", - сказал он на пресс-конференции.
В четверг глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву с двухдневным визитом. Кассис на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в пятницу заявил, что хотел бы обсудить вопрос о том, какую роль организация могла бы сыграть в прекращении огня на Украине.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
