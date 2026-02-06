https://ria.ru/20260206/kassis-2072783430.html
Председатель ОБСЕ назвал цель визита в Москву
Председатель ОБСЕ назвал цель визита в Москву
Председатель ОБСЕ назвал цель визита в Москву
Цель визита в Москву была не в достижении договоренности, а в выстраивании диалога, заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис,... РИА Новости, 06.02.2026
Председатель ОБСЕ назвал цель визита в Москву
Кассис заявил, что цель визита в Москву заключалась в выстраивании диалога