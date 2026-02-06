Рейтинг@Mail.ru
Председатель ОБСЕ назвал цель визита в Москву - РИА Новости, 06.02.2026
19:25 06.02.2026
Председатель ОБСЕ назвал цель визита в Москву
Председатель ОБСЕ назвал цель визита в Москву
Цель визита в Москву была не в достижении договоренности, а в выстраивании диалога, заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис,... РИА Новости, 06.02.2026
москва, киев, в мире
Москва, Киев, В мире
Председатель ОБСЕ назвал цель визита в Москву

Кассис заявил, что цель визита в Москву заключалась в выстраивании диалога

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Цель визита в Москву была не в достижении договоренности, а в выстраивании диалога, заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, отвечая на вопрос РИА Новости.
«
"Наша цель (в ходе визита в Москву – ред.) заключалась не в достижении договоренности, а в выстраивании диалога", – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве и в Киеве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В ОБСЕ рассказали о визите руководства в Москву
