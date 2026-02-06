Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, как пользоваться поврежденной банковской картой
Эксперты рассказали, как пользоваться поврежденной банковской картой
Эксперты рассказали, как пользоваться поврежденной банковской картой
2026
Эксперты рассказали, как пользоваться поврежденной банковской картой

РИА Новости: карта может работать, если чип и магнитная полоса не задеты

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Если банковская карта получила механические повреждения, но чип и магнитная полоса не задеты, технически она может работать, поэтому блокировки и перевыпуска карты можно избежать, таким советом поделились с РИА Новости опрошенные эксперты сектора.
"Банки рекомендуют перевыпустить такую карту онлайн или в ближайшем отделении банка, при этом никакого запрета на использование механически поврежденной карты нет. Такой картой можно продолжать пользоваться, единственное ограничение - не вставлять карту в банкомат, так как ее может попросту зажевать", - поделился адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
Он пояснил, что такой картой можно расплачиваться онлайн, а если не поврежден чип, то еще и платить бесконтактным способом.
"Еще один способ - добавить карту в телефон, поддерживающий NFC, после чего расплачиваться картой через мобильное устройство", - добавил адвокат.
В Т-Банке также посоветовали не забывать о бесконтактных способах оплаты. Там напомнили, что в случае повреждения банковской карты клиент может заблокировать ее и сразу оформить бесплатный перевыпуск новой карты в мобильном приложении банка.
Однако в случае если повреждение получила карта Visa или Mastercard, отметил Пашин, перевыпустить такую карту можно лишь в иностранных банках. "При этом, вероятно, придется ехать за рубеж и посещать филиал банка лично", - указал он.
В Т-Банке в свою очередь подтвердили, что на данный момент банк выпускает карты только национальной платежной системы "Мир", соответственно, перевыпустить можно только их. "При этом ранее выпущенные карты систем Visa или Mastercard продолжают корректно работать", - отметили там.
