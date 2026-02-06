Эксперты рассказали, как пользоваться поврежденной банковской картой

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Если банковская карта получила механические повреждения, но чип и магнитная полоса не задеты, технически она может работать, поэтому блокировки и перевыпуска карты можно избежать, таким советом поделились с РИА Новости опрошенные эксперты сектора.

"Банки рекомендуют перевыпустить такую карту онлайн или в ближайшем отделении банка, при этом никакого запрета на использование механически поврежденной карты нет. Такой картой можно продолжать пользоваться, единственное ограничение - не вставлять карту в банкомат, так как ее может попросту зажевать", - поделился адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин

Он пояснил, что такой картой можно расплачиваться онлайн, а если не поврежден чип, то еще и платить бесконтактным способом.

"Еще один способ - добавить карту в телефон, поддерживающий NFC, после чего расплачиваться картой через мобильное устройство", - добавил адвокат.

В Т-Банке также посоветовали не забывать о бесконтактных способах оплаты. Там напомнили, что в случае повреждения банковской карты клиент может заблокировать ее и сразу оформить бесплатный перевыпуск новой карты в мобильном приложении банка.

Однако в случае если повреждение получила карта Visa или Mastercard , отметил Пашин, перевыпустить такую карту можно лишь в иностранных банках. "При этом, вероятно, придется ехать за рубеж и посещать филиал банка лично", - указал он.