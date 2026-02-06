Канада открыла свое первое консульство в Гренландии

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Канада открыла первое консульство в Гренландии при участии главы канадского МИД Аниты Ананд и местных лидеров на фоне неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о желании приобрести или взять под контроль эту автономную датскую территорию.