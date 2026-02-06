Рейтинг@Mail.ru
22:56 06.02.2026
Канада открыла свое первое консульство в Гренландии
Канада открыла свое первое консульство в Гренландии

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Канада открыла первое консульство в Гренландии при участии главы канадского МИД Аниты Ананд и местных лидеров на фоне неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о желании приобрести или взять под контроль эту автономную датскую территорию.
Правительство Канады в четверг сообщило, что страна на этой неделе откроет свое консульство в Гренландии, причем в церемонии открытия примет участие канадский министр иностранных дел. Оно уточнило, что, помимо Ананд, на церемонии будут генерал-губернатор Канады Мэри Саймон - представитель британского монарха, - канадский посол в Дании Кэролин Бэннет, а также посол Канады по вопросам Арктики Вирджиния Мирнс.
Открытие консульства проходило во время торжественной церемонии в столице Гренландии Нуук в пятницу. Помимо Ананд, в ней приняли участие Саймон, Бэннет и Мирнс.
В пятницу Франция официально открыла свое генеральное консульство в Гренландии, назначив на должность генконсула французского дипломата Жан-Ноэля Пуарье, таким образом став первым государством-членом Евросоюза с таким представительством на острове.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
