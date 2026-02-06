Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, что грозит за установку камер в доме без согласия соседей - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 06.02.2026 (обновлено: 09:59 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/kamery-2072599837.html
Юрист рассказала, что грозит за установку камер в доме без согласия соседей
Юрист рассказала, что грозит за установку камер в доме без согласия соседей - РИА Новости, 06.02.2026
Юрист рассказала, что грозит за установку камер в доме без согласия соседей
Установка видеокамер в подъезде без согласия соседей может обернуться штрафом или даже тюремным сроком, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T07:33:00+03:00
2026-02-06T09:59:00+03:00
происшествия
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030014273_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_398bae8de00d33848cb236ed8e6a278f.jpg
https://ria.ru/20260206/reklama-2072584996.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030014273_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84af7ba12ad5eed9fb7b633225cf77be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, общество
Происшествия, Россия, Общество
Юрист рассказала, что грозит за установку камер в доме без согласия соседей

РИА Новости: за установку камер в подъезде без согласия соседей грозит штраф

© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкПодъезд жилого дома
Подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Александр Иванов
Перейти в медиабанк
Подъезд жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Установка видеокамер в подъезде без согласия соседей может обернуться штрафом или даже тюремным сроком, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева.
"Если камера направлена на двери соседей, то может быть и уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни", — сказала она, добавив, что в таком случае грозит до двух лет лишения свободы.
Нечаева подчеркнула, что устанавливать камеры можно только с согласия управляющей компании дома и всех жильцов, а решение об этом принимается на общем собрании собственников.
В противном случае соседи могут потребовать демонтажа камеры в судебном порядке. Предусматриваются и административные штрафы — от шести до 15 тысяч рублей за незаконную обработку персональных данных и от 100 до 300 рублей — за самоуправство.
Женщина сбрасывает нежелательный звонок - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Юрист назвал способ избавиться от назойливых звонков с рекламой
03:18
 
ПроисшествияРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала