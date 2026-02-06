Юрист рассказала, что грозит за установку камер в доме без согласия соседей

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Установка видеокамер в подъезде без согласия соседей может обернуться штрафом или даже тюремным сроком, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева.

"Если камера направлена на двери соседей, то может быть и уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни", — сказала она, добавив, что в таком случае грозит до двух лет лишения свободы.

Нечаева подчеркнула, что устанавливать камеры можно только с согласия управляющей компании дома и всех жильцов, а решение об этом принимается на общем собрании собственников.