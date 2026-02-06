МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
2026-02-06T21:31:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Самолет Airbus-320. Архивное фото