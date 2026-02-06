Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.02.2026
21:31 06.02.2026
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.02.2026
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.02.2026
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Марина ЛысцеваСамолет Airbus-320
Самолет Airbus-320 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Марина Лысцева
Самолет Airbus-320. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
КалугаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
