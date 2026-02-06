Рейтинг@Mail.ru
Каллас хочет обсудить собственное ядерное сдерживание Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
12:59 06.02.2026
Каллас хочет обсудить собственное ядерное сдерживание Европы, пишут СМИ
Каллас хочет обсудить собственное ядерное сдерживание Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
Каллас хочет обсудить собственное ядерное сдерживание Европы, пишут СМИ
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что хочет начать обсуждение собственного ядерного сдерживания Европы, сообщает в пятницу издание Helsingin Sanomat. РИА Новости, 06.02.2026
Каллас хочет обсудить собственное ядерное сдерживание Европы, пишут СМИ

Helsingin Sanomat: Каллас хочет обсудить собственное ядерное сдерживание Европы

© REUTERS / Yves HermanГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Yves Herman
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что хочет начать обсуждение собственного ядерного сдерживания Европы, сообщает в пятницу издание Helsingin Sanomat.
"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила Helsingin Sanomat, что необходимо начать обсуждение собственного ядерного сдерживания Европы", - говорится в сообщении издания.
Как уточняет газета, Каллас назвала ядерное оружие единственным реальным средством сдерживания, но отметила опасность его распространения.
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Володин посоветовал Каллас обратиться к врачу
5 февраля, 09:33
 
