Каллас хочет обсудить собственное ядерное сдерживание Европы, пишут СМИ
Каллас хочет обсудить собственное ядерное сдерживание Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
Каллас хочет обсудить собственное ядерное сдерживание Европы, пишут СМИ
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что хочет начать обсуждение собственного ядерного сдерживания Европы, сообщает в пятницу издание Helsingin Sanomat. РИА Новости, 06.02.2026
Каллас хочет обсудить собственное ядерное сдерживание Европы, пишут СМИ
Helsingin Sanomat: Каллас хочет обсудить собственное ядерное сдерживание Европы