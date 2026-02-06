Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал о новой группе добровольцев, отправившихся в зону СВО - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/kadyrov-2072753336.html
Кадыров рассказал о новой группе добровольцев, отправившихся в зону СВО
Кадыров рассказал о новой группе добровольцев, отправившихся в зону СВО - РИА Новости, 06.02.2026
Кадыров рассказал о новой группе добровольцев, отправившихся в зону СВО
Очередной борт с добровольцами отправился в зону СВО из аэропорта Грозного, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:21:00+03:00
2026-02-06T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
грозный
россия
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:670:2049:1822_1920x0_80_0_0_53a8d6cd99cd6cff7f22abf0c653e1a2.jpg
https://ria.ru/20260206/chechnya-2072602498.html
https://ria.ru/20260206/yuristy-2072708135.html
грозный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:478:2049:2014_1920x0_80_0_0_9cd1ea7a90ba9b32a2c9faf176a47bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, грозный, россия, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Общество, Грозный, Россия, Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал о новой группе добровольцев, отправившихся в зону СВО

Кадыров: борт с добровольцами отправился в зону СВО из аэропорта Грозного

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 6 фев — РИА Новости. Очередной борт с добровольцами отправился в зону СВО из аэропорта Грозного, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отправился очередной борт с истинными патриотами Родины, которые предпочли борьбу с укрофашистами домашнему уюту и теплоте домашних стен", — сообщил Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Кадыров рассказал об уроженцах Чечни, вернувшихся из украинского плена
Вчера, 08:27
По его словам, в большой группе добровольцев не только жители Чечни, но и представители других регионов России. Глава региона уточнил, что для некоторых из них это уже вторая, третья, а то и четвёртая командировка в зону СВО.
"Перед отправкой парни прошли краткий курс боевой и тактической подготовки под руководством лучших инструкторов мира на территории легендарной кузницы героев — Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина в Гудермесе", — добавил он.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Твери задержали лжеюристов, выманивавших деньги у семей участников СВО
Вчера, 14:53
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоГрозныйРоссияРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала