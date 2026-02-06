https://ria.ru/20260206/kadyrov-2072753336.html
Кадыров рассказал о новой группе добровольцев, отправившихся в зону СВО
Кадыров рассказал о новой группе добровольцев, отправившихся в зону СВО - РИА Новости, 06.02.2026
Кадыров рассказал о новой группе добровольцев, отправившихся в зону СВО
Очередной борт с добровольцами отправился в зону СВО из аэропорта Грозного, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:21:00+03:00
2026-02-06T17:21:00+03:00
2026-02-06T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
грозный
россия
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:670:2049:1822_1920x0_80_0_0_53a8d6cd99cd6cff7f22abf0c653e1a2.jpg
https://ria.ru/20260206/chechnya-2072602498.html
https://ria.ru/20260206/yuristy-2072708135.html
грозный
россия
общество, грозный, россия, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Общество, Грозный, Россия, Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал о новой группе добровольцев, отправившихся в зону СВО
Кадыров: борт с добровольцами отправился в зону СВО из аэропорта Грозного