В Бени-Валиде идет подготовка к похоронам сына Каддафи
13:30 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/kaddafi-2072685041.html
В Бени-Валиде идет подготовка к похоронам сына Каддафи
В Бени-Валиде идет подготовка к похоронам сына Каддафи - РИА Новости, 06.02.2026
В Бени-Валиде идет подготовка к похоронам сына Каддафи
Подготовка к похоронам сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, политика Сейф аль-Ислама Каддафи, убитого неизвестными 3 февраля, идет полным ходом в городе... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T13:30:00+03:00
2026-02-06T13:30:00+03:00
в мире
ливия
бени-валид
триполи
муаммар каддафи
генеральная прокуратура рф
судьба родственников муамара каддафи после его гибели
ливия
бени-валид
триполи
в мире, ливия, бени-валид, триполи, муаммар каддафи, генеральная прокуратура рф, судьба родственников муамара каддафи после его гибели
В мире, Ливия, Бени-Валид, Триполи, Муаммар Каддафи, Генеральная прокуратура РФ, Судьба родственников Муамара Каддафи после его гибели
В Бени-Валиде идет подготовка к похоронам сына Каддафи

РИА Новости: в Бени-Валиде подготовка к похоронам сына Каддафи идет полным ходом

© AP Photo / Dario Lopez-MillsСейф аль-Ислам Каддафи
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Сейф аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
БЕНИ-ВАЛИД (Ливия), 6 фев – РИА Новости. Подготовка к похоронам сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, политика Сейф аль-Ислама Каддафи, убитого неизвестными 3 февраля, идет полным ходом в городе Бени-Валид к юго-востоку от Триполи, рассказали РИА Новости местные власти и организаторы церемонии прощания.
Как ранее заявил РИА Новости глава общественного совета племени Каддафа Али Рамадан, похороны Сейф аль-Ислама пройдут 6 февраля в Бени-Валиде, его тело уже получено. Он отметил, на церемонию прощания с сыном экс-лидера Ливии, которая начнется после пятничной молитвы, смогут прийти гости из разных стран и представители СМИ.
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Похороны сына Каддафи смогут посетить гости из разных стран
5 февраля, 15:57
"Мы получили тело Сейф аль-Ислама вчера в 14.00. Подготовка в Бени-Валиде идет полным ходом", - сообщил Насер Абу Таляль, представитель комитета по организации похорон сына Каддафи.
По его словам, на церемонии, которая будет открыта для всех желающих проститься с Сейф аль-Исламом, ожидается широкая явка.
В районе аэропорта Бени-Валид были усилены меры безопасности – размещено большое количество машин полиции и скорой помощи.
"Органы безопасности и учреждения, обслуживающие граждан, тесно взаимодействуют. Мы создали семь пунктов на территории аэропорта и за его пределами на случай, если потребуется оказание медицинских услуг", - сказал глава управления скорой помощи и чрезвычайных ситуаций Бени-Валида Мухаммед Абу ан-Ниран.
Во вторник вечером источник РИА Новости сообщил, что 53-летний Сейф аль-Ислам Каддафи погиб при нападении на его дом в городе Зинтан на северо-западе страны. Информацию подтвердили его родственники.
Генпрокуратура Ливии после осмотра следователями места убийства заявила, что устанавливает круг подозреваемых в совершении преступления. Базирующийся в Триполи Президентский совет Ливии призвал все политические силы страны дождаться результатов расследования. Сейф аль-Ислам участвовал в политической жизни страны еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он собирался принять участие в президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.
Сейф аль-Ислам Каддафи - сын Муаммара Каддафи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Родственник сына Каддафи рассказал, что тот увидел перед смертью
4 февраля, 17:03
 
В миреЛивияБени-ВалидТриполиМуаммар КаддафиГенеральная прокуратура РФСудьба родственников Муамара Каддафи после его гибели
 
 
