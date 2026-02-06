В Бени-Валиде идет подготовка к похоронам сына Каддафи

БЕНИ-ВАЛИД (Ливия), 6 фев – РИА Новости. Подготовка к похоронам сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, политика Сейф аль-Ислама Каддафи, убитого неизвестными 3 февраля, идет полным ходом в городе Бени-Валид к юго-востоку от Триполи, рассказали РИА Новости местные власти и организаторы церемонии прощания.
Как ранее заявил РИА Новости глава общественного совета племени Каддафа Али Рамадан, похороны Сейф аль-Ислама пройдут 6 февраля в Бени-Валиде, его тело уже получено. Он отметил, на церемонию прощания с сыном экс-лидера Ливии, которая начнется после пятничной молитвы, смогут прийти гости из разных стран и представители СМИ.
"Мы получили тело Сейф аль-Ислама вчера в 14.00. Подготовка в Бени-Валиде идет полным ходом", - сообщил Насер Абу Таляль, представитель комитета по организации похорон сына Каддафи.
По его словам, на церемонии, которая будет открыта для всех желающих проститься с Сейф аль-Исламом, ожидается широкая явка.
В районе аэропорта Бени-Валид были усилены меры безопасности – размещено большое количество машин полиции и скорой помощи.
"Органы безопасности и учреждения, обслуживающие граждан, тесно взаимодействуют. Мы создали семь пунктов на территории аэропорта и за его пределами на случай, если потребуется оказание медицинских услуг", - сказал глава управления скорой помощи и чрезвычайных ситуаций Бени-Валида Мухаммед Абу ан-Ниран.
Во вторник вечером источник РИА Новости сообщил, что 53-летний Сейф аль-Ислам Каддафи погиб при нападении на его дом в городе Зинтан на северо-западе страны. Информацию подтвердили его родственники.
Генпрокуратура Ливии после осмотра следователями места убийства заявила, что устанавливает круг подозреваемых в совершении преступления. Базирующийся в Триполи Президентский совет Ливии призвал все политические силы страны дождаться результатов расследования. Сейф аль-Ислам участвовал в политической жизни страны еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он собирался принять участие в президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.
