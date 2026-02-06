В Йемене сформировали новое правительство

В состав кабинета министров вошли три женщины, они получили портфели министра планирования и международного сотрудничества, министра по правовым вопросам и государственного министра по делам женщин.

Прежнее правительство Йемена подало в отставку 16 января после завершения конфликта, связанного с захватом Южным переходным советом восточных провинций и объявлением им о создании независимого государства на территории бывшей Народной Демократической Республики Йемен. Часть бывших министров и их замов перешли на сторону Южного переходного совета и выступили против главы Руководящего президентского совета, который не поддержал захват восточных провинций.