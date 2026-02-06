https://ria.ru/20260206/jemen-2072813494.html
В Йемене сформировали новое правительство
В Йемене сформировали новое правительство - РИА Новости, 06.02.2026
В Йемене сформировали новое правительство
Глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими в пятницу издал президентский указ о формировании нового правительства во главе с... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T22:43:00+03:00
2026-02-06T22:43:00+03:00
2026-02-06T22:43:00+03:00
в мире
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796753_0:495:2762:2048_1920x0_80_0_0_529cb18270a7cfdb566a015fc1a8d973.jpg
https://ria.ru/20260102/yemen-2066082999.html
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796753_0:405:2191:2048_1920x0_80_0_0_8284316dd80311e7bf17a5859d2ddf35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен
В Йемене сформировали новое правительство
В Йемене сформировали новое правительство во главе с премьером Шайей аз-Зиндани
ДОХА, 6 фев - РИА Новости.
Глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими в пятницу издал президентский указ о формировании нового правительства во главе с премьер-министром Шайей аз-Зиндани, передал гостелеканал Йемена
.
Согласно указу, в состав нового международно признанного правительства Йемена
вошли 35 министров, восемь из них сохранили свои должности. При этом премьер-министр также остался на посту министра иностранных дел и по делам экспатриантов.
В состав кабинета министров вошли три женщины, они получили портфели министра планирования и международного сотрудничества, министра по правовым вопросам и государственного министра по делам женщин.
Прежнее правительство Йемена подало в отставку 16 января после завершения конфликта, связанного с захватом Южным переходным советом восточных провинций и объявлением им о создании независимого государства на территории бывшей Народной Демократической Республики Йемен. Часть бывших министров и их замов перешли на сторону Южного переходного совета и выступили против главы Руководящего президентского совета, который не поддержал захват восточных провинций.