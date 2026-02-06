Рейтинг@Mail.ru
22:43 06.02.2026
В Йемене сформировали новое правительство
Глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими в пятницу издал президентский указ о формировании нового правительства во главе с
В Йемене сформировали новое правительство во главе с премьером Шайей аз-Зиндани

ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими в пятницу издал президентский указ о формировании нового правительства во главе с премьер-министром Шайей аз-Зиндани, передал гостелеканал Йемена.
Согласно указу, в состав нового международно признанного правительства Йемена вошли 35 министров, восемь из них сохранили свои должности. При этом премьер-министр также остался на посту министра иностранных дел и по делам экспатриантов.
В состав кабинета министров вошли три женщины, они получили портфели министра планирования и международного сотрудничества, министра по правовым вопросам и государственного министра по делам женщин.
Прежнее правительство Йемена подало в отставку 16 января после завершения конфликта, связанного с захватом Южным переходным советом восточных провинций и объявлением им о создании независимого государства на территории бывшей Народной Демократической Республики Йемен. Часть бывших министров и их замов перешли на сторону Южного переходного совета и выступили против главы Руководящего президентского совета, который не поддержал захват восточных провинций.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Саудовская Аравия хочет ограничить влияние ОАЭ в Йемене, считает эксперт
