ЦАХАЛ заявила об ударах по инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны радикалов.
"В течение последних суток в ответ на вчерашнее (четверг) нарушение соглашения о прекращении огня, в ходе которого террористы открыли огонь по войскам ЦАХАЛ, действующим на севере сектора Газа в районе "Желтой линии", ЦАХАЛ атаковал террористическую инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Военные отметили, что в ходе ударов были поражены сооружения, используемые ХАМАС для производства оружия, а также склад оружия.
Удары были нанесены в соответствии с международным правом и только после того, как было установлено, что вблизи атакуемой инфраструктуры нет гражданских лиц, заявили в ЦАХАЛ.
В последние дни, несмотря на объявленный переход ко второй фазе мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, в палестинском анклаве фиксируются регулярные столкновения между палестинскими группировками и израильскими силами. Ранее на этой неделе в одном из инцидентов израильский военный получил тяжелое ранение.
Израиль помогает врагам ХАМАС в секторе Газа, сообщает WSJ
25 января, 16:37