ЦАХАЛ заявила об ударах по инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны радикалов.

"В течение последних суток в ответ на вчерашнее (четверг) нарушение соглашения о прекращении огня, в ходе которого террористы открыли огонь по войскам ЦАХАЛ, действующим на севере сектора Газа в районе "Желтой линии", ЦАХАЛ атаковал террористическую инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении пресс-службы армии.

Военные отметили, что в ходе ударов были поражены сооружения, используемые ХАМАС для производства оружия, а также склад оружия.

Удары были нанесены в соответствии с международным правом и только после того, как было установлено, что вблизи атакуемой инфраструктуры нет гражданских лиц, заявили в ЦАХАЛ.