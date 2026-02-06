Ивашкевич назвал здание Центрального телеграфа символичным для вуза

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Здание Центрального телеграфа, в котором скоро расположится новый кампус Центрального университета, очень символично для учебного заведения, сообщил ректор вуза Евгений Ивашкевич.
В здании Центрального телеграфа, расположенного в центре Москвы, завершается реставрация. К 1 сентября этого года планируется завершение ремонтных работ трех этажей здания. А полная реставрация завершится к сентябрю 2027 года.
"Это здание для нас, действительно, символично, потому что 100 лет назад, когда оно было построено впервые, оно выполняло функцию связи — связи центра и регионов нашей страны. Передача информации, передача знаний из центра, регионов и обратно. И мы смотрим на это так, что новая функция здания будет точно такой же. Здесь тоже будут передаваться знания от студентов, преподавателей, наших индустриальных партнеров, ученых", — отметил ректор, его слова привели в Т-Банке.
Он рассказал, что названия Центрального университета и Центрального телеграфа тесно связаны.
"Эта история началась три года назад, когда группой "Т-Технологии" было принято решение о создании ИТ-университета. Мы в тот момент искали новое название, оригинальное, интересное, и, естественно, будущий дом для нового университета", — поделился Ивашкевич.
Когда руководство Т-Технологий приехало в Центральный телеграф на экскурсию, на выходе из здания президент группы Станислав Близнюк увидел вывеску "Центральный телеграф" и предложил поменять одно слово — так появилось название вуза.
В настоящее время в Центральном университете готовятся специалисты в области информационных технологий.
"Мы рассчитываем дальше расширять спектр своих школ", — подчеркнул ректор, уточнив, что к запуску нового кампуса планируется школа естественных наук.
В настоящий момент в здании завершена реставрация фасадов и знаковых архитектурных элементов Центрального телеграфа — одного из главных символов Москвы.
После завершения реставрации в здании Центрального телеграфа будут учиться и работать более 5 тысяч студентов и преподавателей Центрального университета. Вуз займет всю площадь исторического здания.
В ходе работ были усилены фундаменты и грунты основания, обустроена подземная автостоянка, а также отреставрированы фасады.
Сохранена оригинальная расстекловка окон, также воссозданы утраченные элементы рам и отреставрированы действующие до сих пор механизмы открывания окон первого этажа. Интерьерам вестибюля и двух операционных залов возвращается исторический облик – это касается отделки стен, потолка, пола, люстр, плафонов и металлических надписей. Над внутренним двором возведен стеклянный купол, защищающий пространство от осадков и наполняющий его естественным светом.
Полностью отреставрированы и все декоративные элементы на фасадах: часы с колоколом, металлические буквы надписи "Телеграф", ажурное металлическое ограждение, флагштоки, кронштейны светильников на обелисках, колокол на башне, обрамление глобуса в виде герба.
Также в результате тщательной реставрации были восстановлены каркас, стеклянные элементы и механизм глобуса, который теперь снова будет вращаться вокруг своей оси.
Здание, построенное в 1927 году по проекту инженера и архитектора Ивана Рерберга, имеет богатую историю. Его возвели на месте заброшенного фундамента доходных домов, которые начали строить еще до революции. Конструктивистское сооружение для работников связи с железобетонным каркасом и высокими окнами включало аппаратные залы, библиотеку, ясли, квартиры для руководства и собственный радиотеатр. Именно отсюда в июне 1941 года Вячеслав Молотов объявил о начале войны, а в 1945-м Юрий Левитан сообщил о Победе. В лучшие годы Центральный телеграф передавал до 2,5 миллиона слов телеграмм в сутки.