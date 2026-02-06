Рейтинг@Mail.ru
Ивашкевич назвал здание Центрального телеграфа символичным для вуза - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/ivashkevich-2072765885.html
Ивашкевич назвал здание Центрального телеграфа символичным для вуза
Ивашкевич назвал здание Центрального телеграфа символичным для вуза - РИА Новости, 06.02.2026
Ивашкевич назвал здание Центрального телеграфа символичным для вуза
Здание Центрального телеграфа, в котором скоро расположится новый кампус Центрального университета, очень символично для учебного заведения, сообщил ректор вуза РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:55:00+03:00
2026-02-06T17:55:00+03:00
москва
вячеслав молотов
центральный телеграф
юрий левитан
станислав близнюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072765601_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_df3f260d5b58b5f257ec26d69585d0b9.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072765601_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_35e1b0d89b37faded56bd59abf42e77e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, вячеслав молотов, центральный телеграф, юрий левитан, станислав близнюк
Москва, Вячеслав Молотов, Центральный телеграф, Юрий Левитан, Станислав Близнюк
Ивашкевич назвал здание Центрального телеграфа символичным для вуза

Ивашкевич: здание Центрального телеграфа в Москве очень символично для вуза

© Фото предоставлено Центральным университетомЗдание Центрального телеграфа в Москве
Здание Центрального телеграфа в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото предоставлено Центральным университетом
Здание Центрального телеграфа в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Здание Центрального телеграфа, в котором скоро расположится новый кампус Центрального университета, очень символично для учебного заведения, сообщил ректор вуза Евгений Ивашкевич.
В здании Центрального телеграфа, расположенного в центре Москвы, завершается реставрация. К 1 сентября этого года планируется завершение ремонтных работ трех этажей здания. А полная реставрация завершится к сентябрю 2027 года.
"Это здание для нас, действительно, символично, потому что 100 лет назад, когда оно было построено впервые, оно выполняло функцию связи — связи центра и регионов нашей страны. Передача информации, передача знаний из центра, регионов и обратно. И мы смотрим на это так, что новая функция здания будет точно такой же. Здесь тоже будут передаваться знания от студентов, преподавателей, наших индустриальных партнеров, ученых", — отметил ректор, его слова привели в Т-Банке.
Он рассказал, что названия Центрального университета и Центрального телеграфа тесно связаны.
"Эта история началась три года назад, когда группой "Т-Технологии" было принято решение о создании ИТ-университета. Мы в тот момент искали новое название, оригинальное, интересное, и, естественно, будущий дом для нового университета", — поделился Ивашкевич.
Когда руководство Т-Технологий приехало в Центральный телеграф на экскурсию, на выходе из здания президент группы Станислав Близнюк увидел вывеску "Центральный телеграф" и предложил поменять одно слово — так появилось название вуза.
В настоящее время в Центральном университете готовятся специалисты в области информационных технологий.
"Мы рассчитываем дальше расширять спектр своих школ", — подчеркнул ректор, уточнив, что к запуску нового кампуса планируется школа естественных наук.
В настоящий момент в здании завершена реставрация фасадов и знаковых архитектурных элементов Центрального телеграфа — одного из главных символов Москвы.
После завершения реставрации в здании Центрального телеграфа будут учиться и работать более 5 тысяч студентов и преподавателей Центрального университета. Вуз займет всю площадь исторического здания.
В ходе работ были усилены фундаменты и грунты основания, обустроена подземная автостоянка, а также отреставрированы фасады.
Сохранена оригинальная расстекловка окон, также воссозданы утраченные элементы рам и отреставрированы действующие до сих пор механизмы открывания окон первого этажа. Интерьерам вестибюля и двух операционных залов возвращается исторический облик – это касается отделки стен, потолка, пола, люстр, плафонов и металлических надписей. Над внутренним двором возведен стеклянный купол, защищающий пространство от осадков и наполняющий его естественным светом.
Полностью отреставрированы и все декоративные элементы на фасадах: часы с колоколом, металлические буквы надписи "Телеграф", ажурное металлическое ограждение, флагштоки, кронштейны светильников на обелисках, колокол на башне, обрамление глобуса в виде герба.
Также в результате тщательной реставрации были восстановлены каркас, стеклянные элементы и механизм глобуса, который теперь снова будет вращаться вокруг своей оси.
Здание, построенное в 1927 году по проекту инженера и архитектора Ивана Рерберга, имеет богатую историю. Его возвели на месте заброшенного фундамента доходных домов, которые начали строить еще до революции. Конструктивистское сооружение для работников связи с железобетонным каркасом и высокими окнами включало аппаратные залы, библиотеку, ясли, квартиры для руководства и собственный радиотеатр. Именно отсюда в июне 1941 года Вячеслав Молотов объявил о начале войны, а в 1945-м Юрий Левитан сообщил о Победе. В лучшие годы Центральный телеграф передавал до 2,5 миллиона слов телеграмм в сутки.
 
МоскваВячеслав МолотовЦентральный телеграфЮрий ЛевитанСтанислав Близнюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала