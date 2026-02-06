Переговоры Ирана и США касаются только ядерной тематики, заявил Аракчи

https://ria.ru/20260206/iran-2072754636.html
Переговоры Ирана и США касаются только ядерной тематики, Тегеран не обсуждает с Вашингтоном "какие-либо другие темы", заявил министр иностранных дел Ирана Аббас РИА Новости, 06.02.2026
сша
иран
тегеран (город)
в мире
аббас аракчи
вашингтон (штат)
