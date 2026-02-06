Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Ирана и США касаются только ядерной тематики, заявил Аракчи
17:24 06.02.2026
Переговоры Ирана и США касаются только ядерной тематики, заявил Аракчи
Переговоры Ирана и США касаются только ядерной тематики, заявил Аракчи

Глава МИД Аракчи: переговоры Ирана и США касаются только ядерной тематики

© REUTERS / Majid AsgaripourАнтиамериканский баннер в Тегеране
Антиамериканский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Антиамериканский баннер в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Переговоры Ирана и США касаются только ядерной тематики, Тегеран не обсуждает с Вашингтоном "какие-либо другие темы", заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Предметом нашего диалога (с Вашингтоном - ред.) является только ядерная тематика, мы не ведем переговоры с США ни на какие другие темы", - приводит слова главы иранского МИД агентство IRNA.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Иран и США договорились продолжить переговоры, заявил Аракчи
Вчера, 17:01
 
