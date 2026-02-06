Иран может выработать переговорные рамки с США, заявил Аракчи

ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Иран считает необходимым преодолеть возникшее к США недоверие, но выработка с Вашингтоном переговорных рамок возможна, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

По словам главы МИД, если нынешний дипломатический процесс продолжится, стороны смогут в ходе следующего раунда выработать необходимые рамки диалога и обсуждаемых тем.

Встреча Ирана и США при посредничестве Омана прошла в пятницу впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.