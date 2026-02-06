Рейтинг@Mail.ru
Иран может выработать переговорные рамки с США, заявил Аракчи
17:17 06.02.2026 (обновлено: 17:40 06.02.2026)
Иран может выработать переговорные рамки с США, заявил Аракчи
в мире, сша, иран, оман, аббас аракчи
В мире, США, Иран, Оман, Аббас Аракчи
Иран может выработать переговорные рамки с США, заявил Аракчи

Аракчи: Иран может выработать с США переговорные рамки, несмотря на недоверие

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Иран считает необходимым преодолеть возникшее к США недоверие, но выработка с Вашингтоном переговорных рамок возможна, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.
В пятницу в оманской столице Маскат прошли переговоры между делегациями США и Ирана, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Глава МИД Ирана назвал прошедшие переговоры с США хорошим стартом
Вчера, 16:59
"То недоверие, которое возникло за этот период (после конфликта в июне 2025 года - ред.), - весьма большое. Это недоверие является вызовом для переговоров, и в первую очередь мы должны его преодолеть, чтобы выработать рамки новых переговоров, которые обеспечат интересы иранского народа", - сказал Аракчи по итогам переговоров с США в Омане по иранской ядерной программе в эфире иранского телевидения.
По словам главы МИД, если нынешний дипломатический процесс продолжится, стороны смогут в ходе следующего раунда выработать необходимые рамки диалога и обсуждаемых тем.
Встреча Ирана и США при посредничестве Омана прошла в пятницу впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Иран не откажется от обогащения урана в ходе переговоров с США
Вчера, 16:45
 
