https://ria.ru/20260206/iran-2072749675.html
Иран может выработать переговорные рамки с США, заявил Аракчи
2026-02-06T17:17:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_9118579131650d515c648813315acf2e.jpg
https://ria.ru/20260206/iran-2072744018.html
https://ria.ru/20260206/iran-2072737917.html
в мире, сша, иран, оман, аббас аракчи
Иран может выработать переговорные рамки с США, заявил Аракчи
ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Иран считает необходимым преодолеть возникшее к США недоверие, но выработка с Вашингтоном переговорных рамок возможна, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.
В пятницу в оманской столице Маскат
прошли переговоры между делегациями США
и Ирана
, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе.
"То недоверие, которое возникло за этот период (после конфликта в июне 2025 года - ред.), - весьма большое. Это недоверие является вызовом для переговоров, и в первую очередь мы должны его преодолеть, чтобы выработать рамки новых переговоров, которые обеспечат интересы иранского народа", - сказал Аракчи
по итогам переговоров с США в Омане
по иранской ядерной программе в эфире иранского телевидения.
По словам главы МИД, если нынешний дипломатический процесс продолжится, стороны смогут в ходе следующего раунда выработать необходимые рамки диалога и обсуждаемых тем.
Встреча Ирана и США при посредничестве Омана прошла в пятницу впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.