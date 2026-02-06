Рейтинг@Mail.ru
Иран и США договорились продолжить переговоры, заявил Аракчи
17:01 06.02.2026
Иран и США договорились продолжить переговоры, заявил Аракчи
Иран и США договорились продолжить переговоры, заявил Аракчи

ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Иран и США по итогам состоявшейся встречи в Омане договорились продолжить переговоры, но сначала проведут консультации в столицах, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"В целом это (переговоры - ред.) было хорошим стартом, однако их продолжение зависит от консультаций, которые будут проведены в столицах (стран-участниц - ред.). Об обстоятельствах (проведения переговоров - ред.) решение будет принято позже", - сказал он в эфире иранского телевидения по итогам переговоров с США в Омане по иранской ядерной программе.
