Глава МИД Ирана назвал прошедшие переговоры с США хорошим стартом
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал прошедшие в Омане переговоры с США "хорошим стартом". РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:59:00+03:00
2026-02-06T16:59:00+03:00
2026-02-06T17:28:00+03:00
ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал прошедшие в Омане переговоры с США "хорошим стартом".
В пятницу в оманской столице Маскат
прошли переговоры между делегациями США
и Ирана
, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе.
"Это было хорошее начало для переговоров", - сказал Аракчи
по итогам переговоров с США в Омане
по иранской ядерной программе в эфире иранского телевидения.
По словам главы МИД, Иран и США обменялись мнениями по волнующим друг друга вопросам, переговоры были длительными и насыщенными.
"Атмосфера (переговоров - ред.) была хорошей, одним предложением могу сказать: хороший старт", - добавил Аракчи.
Встреча Ирана и США при посредничестве Омана прошла впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.