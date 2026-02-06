Рейтинг@Mail.ru
Иран и США договорились продолжить дипломатический процесс, пишут СМИ
16:51 06.02.2026 (обновлено: 17:01 06.02.2026)
Иран и США договорились продолжить дипломатический процесс, пишут СМИ
Иран и США, вероятно, договорились продолжить дипломатический процесс, переговоры сторон в Омане завершились, сообщило агентство Fars. РИА Новости, 06.02.2026
в мире, сша, иран, оман, аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, США, Иран, Оман, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Иран и США, вероятно, договорились продолжить дипломатический процесс, переговоры сторон в Омане завершились, сообщило агентство Fars.
"Ядерные переговоры Ирана и США в Маскате завершились, существующие оценки говорят о возможной договоренности продолжить дипломатический процесс", - написало агентство.
Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Встреча сторон состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года (Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций).
В четверг иранский источник сообщал РИА Новости, что переговоры носят непрямой характер, однако в случае успеха диалог может стать прямым.
