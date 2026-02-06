Рейтинг@Mail.ru
Иран не откажется от обогащения урана в ходе переговоров с США - РИА Новости, 06.02.2026
16:45 06.02.2026
Иран не откажется от обогащения урана в ходе переговоров с США
в мире
иран
сша
оман
аббас аракчи
стив уиткофф
бадр аль-бусаиди
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади в Тегеране
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Башня Азади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Иран не станет отказываться от обогащения урана в ходе переговоров с США, но переговоры носят серьезный характер и могут продолжиться в последующие дни, сообщила иранская гостелерадиокомпания.
В Омане в пятницу проходят переговоры по ядерной проблеме Ирана. Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Глава министерства финансов США Скотт Бессент дает показания перед комитетом сената по экономике. 5 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Бессент признался, что США помогли вызвать массовые протесты в Иране
Вчера, 02:22
"Иран не согласится на нулевое обогащение урана, об этом неоднократно говорили официальные лица Ирана, однако по поводу уровня обогащения можно вести переговоры", - сообщила в эфире корреспондент иранского государственного телевидения, находящаяся в Маскате.
По данным вещателя, атмосфера диалога серьезная, переговоры еще идут и могут продолжиться в последующие дни. При этом официальные лица Ирана пока не комментировали озвученную иранским телевидением информацию.
Переговорам в пятницу предшествовали отдельные встречи глав иранской и американской делегаций с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.
Встреча Ирана и США при посредничестве Омана проходит впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россия готова помочь Ирану решить проблему с запасами урана, заявил Лавров
5 февраля, 17:43
 
