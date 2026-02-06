Иран не откажется от обогащения урана в ходе переговоров с США

По данным вещателя, атмосфера диалога серьезная, переговоры еще идут и могут продолжиться в последующие дни. При этом официальные лица Ирана пока не комментировали озвученную иранским телевидением информацию.

Встреча Ирана и США при посредничестве Омана проходит впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций.