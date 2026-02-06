Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о завершении переговоров Ирана и США в Маскате - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 06.02.2026 (обновлено: 18:04 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/iran-2072733452.html
СМИ сообщили о завершении переговоров Ирана и США в Маскате
СМИ сообщили о завершении переговоров Ирана и США в Маскате - РИА Новости, 06.02.2026
СМИ сообщили о завершении переговоров Ирана и США в Маскате
В Маскате, столице Омана, завершились переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной тематике, сообщило IRIB. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:35:00+03:00
2026-02-06T18:04:00+03:00
в мире
маскат (город)
иран
сша
аббас аракчи
стив уиткофф
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072767462_0:67:3404:1982_1920x0_80_0_0_62d70f343e27acf5232ad6791c035574.jpg
https://ria.ru/20260206/iran-2072602250.html
https://ria.ru/20260205/iran-2072536356.html
https://ria.ru/20260130/tramp-2071029735.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2070850943.html
маскат (город)
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072767462_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a3b34f9ec4cfc2094136ce2e5e8cbeea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, маскат (город), иран, сша, аббас аракчи, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, Маскат (город), Иран, США, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
СМИ сообщили о завершении переговоров Ирана и США в Маскате

IRIB: в Маскате завершились первые после конфликта в июне переговоры Ирана и США

© Getty Images / Anadolu/Oman Foreign MinistryЗять президента США Джаред Кушнер, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и министр иностранных дел султаната Оман Сайид Бадр Хамад Аль Бусаиди перед началом американо-иранских переговоров в Маскате. 6 февраля 2026
Зять президента США Джаред Кушнер, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и министр иностранных дел султаната Оман Сайид Бадр Хамад Аль Бусаиди перед началом американо-иранских переговоров в Маскате. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Getty Images / Anadolu/Oman Foreign Ministry
Зять президента США Джаред Кушнер, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и министр иностранных дел султаната Оман Сайид Бадр Хамад Аль Бусаиди перед началом американо-иранских переговоров в Маскате. 6 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 6 фев — РИА Новости. В Маскате, столице Омана, завершились переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной тематике, сообщило IRIB.
Как отметил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавлявший делегацию республики, стороны договорились продолжить диалог, но сначала проведут консультации в столицах.
Антиамериканский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Американцев призвали немедленно покинуть Иран
Вчера, 07:15
"Это было хорошее начало для переговоров", — добавил дипломат.
По его словам, переговоры должны продолжаться в спокойной обстановке, без угроз, Тегеран сообщил об этом представителям Вашингтона в Омане. США на мероприятии представлял спецпредставитель Стив Уиткофф.
Стороны встретились впервые после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. К тому моменту Тегеран и Вашингтон провели пять раундов консультаций.
В четверг иранский источник заявил РИА Новости, что переговоры будут непрямыми, но в случае успеха могут стать прямыми. Перед ними Аракчи встретился с главой МИД Омана Бадром Альбусаиди и представил предложения Ирана по диалогу со Штатами.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ: Иран задержал два судна в Персидском заливе
5 февраля, 18:10

Обострение отношений между странами

В прошлую пятницу глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.

По данным New York Times, Вашингтон от Тегерана ждет дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
30 января, 08:00
Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
 
В миреМаскат (город)ИранСШААббас АракчиСтив УиткоффДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала