Зять президента США Джаред Кушнер, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и министр иностранных дел султаната Оман Сайид Бадр Хамад Аль Бусаиди перед началом американо-иранских переговоров в Маскате. 6 февраля 2026

Зять президента США Джаред Кушнер, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и министр иностранных дел султаната Оман Сайид Бадр Хамад Аль Бусаиди перед началом американо-иранских переговоров в Маскате. 6 февраля 2026

© Getty Images / Anadolu/Oman Foreign Ministry Зять президента США Джаред Кушнер, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и министр иностранных дел султаната Оман Сайид Бадр Хамад Аль Бусаиди перед началом американо-иранских переговоров в Маскате. 6 февраля 2026

СМИ сообщили о завершении переговоров Ирана и США в Маскате

ТЕГЕРАН, 6 фев — РИА Новости. В Маскате, столице Омана, завершились переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной тематике, сообщило В Маскате, столице Омана, завершились переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной тематике, сообщило IRIB

Как отметил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавлявший делегацию республики, стороны договорились продолжить диалог, но сначала проведут консультации в столицах.

"Это было хорошее начало для переговоров", — добавил дипломат.

По его словам, переговоры должны продолжаться в спокойной обстановке, без угроз, Тегеран сообщил об этом представителям Вашингтона в Омане. США на мероприятии представлял спецпредставитель Стив Уиткофф

Стороны встретились впервые после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. К тому моменту Тегеран и Вашингтон провели пять раундов консультаций.

В четверг иранский источник заявил РИА Новости, что переговоры будут непрямыми, но в случае успеха могут стать прямыми. Перед ними Аракчи встретился с главой МИД Омана Бадром Альбусаиди и представил предложения Ирана по диалогу со Штатами.

Обострение отношений между странами

В прошлую пятницу глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.

По данным New York Times, Вашингтон от Тегерана ждет дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.

Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.

Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.