СМИ сообщили о завершении переговоров Ирана и США в Маскате

ТЕГЕРАН, 6 фев — РИА Новости. В Маскате, столице Омана, завершились переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной тематике, сообщило IRIB.
Как отметил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавлявший делегацию республики, стороны договорились продолжить диалог, но сначала проведут консультации в столицах.
"Это было хорошее начало для переговоров", — добавил дипломат.
По его словам, переговоры должны продолжаться в спокойной обстановке, без угроз, Тегеран сообщил об этом представителям Вашингтона в Омане. США на мероприятии представлял спецпредставитель Стив Уиткофф.
Стороны встретились впервые после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. К тому моменту Тегеран и Вашингтон провели пять раундов консультаций.
В четверг иранский источник заявил РИА Новости, что переговоры будут непрямыми, но в случае успеха могут стать прямыми. Перед ними Аракчи встретился с главой МИД Омана Бадром Альбусаиди и представил предложения Ирана по диалогу со Штатами.
Обострение отношений между странами
В прошлую пятницу глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.
По данным New York Times, Вашингтон от Тегерана ждет дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.
Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
