Иран может согласиться на приостановку ядерной программы, пишет NYT
11:44 06.02.2026
Иран может согласиться на приостановку ядерной программы, пишет NYT
Американская газета New York Times утверждает, что Иран может быть готов на долгосрочную приостановку своей ядерной программы в обмен на снятие санкций со... РИА Новости, 06.02.2026
в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, Иран, США, Оман, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
NYT: Иран может согласиться на долгосрочную приостановку ядерной программы

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американская газета New York Times утверждает, что Иран может быть готов на долгосрочную приостановку своей ядерной программы в обмен на снятие санкций со стороны США.
"Тегеран может быть также готов предложить долгосрочную приостановку своей ядерной программы. Взамен… он ожидал бы от Вашингтона снятия давно введенных санкций", - пишет издание со ссылкой на трех неназванных иранских официальных лиц.
При этом источники заявили изданию, что Иран не собирается делать уступки касательно баллистических ракет, поскольку считает их средствами защиты против Израиля в случае его будущих атак.
Региональные чиновники подчеркнули, что пока неясно, как переговоры в Омане могли бы помочь выполнить какие-либо из требований США к Ирану за исключением вопроса ядерной программы.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу в Маскате, столице Омана, проводит переговоры с американской делегацией, которую возглавляет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Это первые переговоры после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций.
