https://ria.ru/20260206/iran-2072642310.html
Иран может согласиться на приостановку ядерной программы, пишет NYT
Иран может согласиться на приостановку ядерной программы, пишет NYT - РИА Новости, 06.02.2026
Иран может согласиться на приостановку ядерной программы, пишет NYT
Американская газета New York Times утверждает, что Иран может быть готов на долгосрочную приостановку своей ядерной программы в обмен на снятие санкций со... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:44:00+03:00
2026-02-06T11:44:00+03:00
2026-02-06T11:44:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
аббас аракчи
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
https://ria.ru/20260206/peregovory-2072628205.html
https://ria.ru/20260204/rubio-2072305524.html
иран
сша
оман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, Иран, США, Оман, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
Иран может согласиться на приостановку ядерной программы, пишет NYT
NYT: Иран может согласиться на долгосрочную приостановку ядерной программы