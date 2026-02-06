США не определили цели возможной операции против Ирана, передает NBC

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пока не имеет чёткого понимания того, каких именно результатов Вашингтон рассчитывает добиться в случае начала возможных военных действий против Ирана, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.
Ранее Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу в столице Омана проведет переговоры с американской делегацией, которую возглавит спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Переговорный процесс возобновится после многомесячной паузы.
"Хотя Трамп не исключает возможность добиваться смены режима в Иране, он пока не определился с конкретными целями любой потенциальной военной операции", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, Трамп оставил открытым вопрос о возможности смены власти в Иране, однако окончательные цели потенциальной операции не сформулированы, а внутри администрации отсутствует план и единое мнение относительно роли США в случае такой операции.
В недавнем интервью телеканалу Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана стоит "очень беспокоиться". Президент также сообщил, что у Вашингтона есть информация о возможных попытках Тегерана восстановить ядерную программу после атаки США на ядерные объекты Ирана в июне, и предупредил, что готов принять жёсткие меры, если Иран решится на реализацию подобных планов.
Госсекретарь США Марко Рубио, говоря о намеченных на пятницу переговорах представителей США и Ирана в Омане, ранее заявил, что они должны охватывать не только ядерную программу Тегерана, но и дальность его баллистических ракет, поддержку союзников в регионе, а также внутреннюю политику страны. По его словам, Вашингтон не уверен в возможности заключения сделки, однако намерен выяснить, существует ли пространство для договорённостей, поскольку Трамп предпочитает мирное урегулирование конфликтов.