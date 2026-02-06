Рейтинг@Mail.ru
Американцев призвали немедленно покинуть Иран - РИА Новости, 06.02.2026
07:15 06.02.2026 (обновлено: 08:39 06.02.2026)
Американцев призвали немедленно покинуть Иран
Американцев призвали немедленно покинуть Иран
"Виртуальное посольство" США в Иране на своем сайте призвало американцев немедленно уехать из исламской республики.
Американцев призвали немедленно покинуть Иран

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. "Виртуальное посольство" США в Иране на своем сайте призвало американцев немедленно уехать из исламской республики.
"Сейчас же покиньте Иран", — говорится в сообщении.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ: Иран задержал два судна в Персидском заливе
Вчера, 18:10
В случае отсутствия такой возможности американцам посоветовали найти безопасное место и запастись едой, водой и медикаментами.

В пятницу глава МИД ИРИ Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начнут переговоры, чтобы решить существующие между Тегераном и Вашингтоном разногласия, связанные с иранской ядерной программой. Встреча пройдет в Маскате, столице Омана.

Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Парламент Ирана потребовал выдворить европейских военных атташе из страны
1 февраля, 14:03

Обострение отношений между странами

В прошлую пятницу глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.

По данным New York Times, глава Белого дома требует от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерной программы, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
30 января, 08:00
Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
 
ВенесуэлаДональд ТрампСШАИранВ мире
 
 
