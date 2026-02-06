https://ria.ru/20260206/iran-2072598262.html
Американцев призвали немедленно покинуть Иран
Американцев призвали немедленно покинуть Иран - РИА Новости, 06.02.2026
Американцев призвали немедленно покинуть Иран
"Виртуальное посольство" США в Иране на своем сайте призвало американцев немедленно покинуть исламскую республику. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T07:15:00+03:00
2026-02-06T07:15:00+03:00
2026-02-06T07:46:00+03:00
в мире
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071937979_0:49:3072:1776_1920x0_80_0_0_cf1a6c3c9d1b35e6cbdc269141ac1e78.jpg
https://ria.ru/20260206/bessent-2072588353.html
https://ria.ru/20260206/iran-2072580929.html
https://ria.ru/20260206/iran-2072591949.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071937979_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_e839d5607d670030ffef8b6e846d0684.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша
Американцев призвали немедленно покинуть Иран
"Виртуальное посольство" США призвало американцев немедленно покинуть Иран
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. "Виртуальное посольство" США в Иране на своем сайте призвало американцев немедленно покинуть исламскую республику.
«
"Сейчас же покиньте Иран", — говорится в сообщении.
В случае отсутствия такой возможности американцам следует найти безопасное место и запастись едой, водой и медикаментами.
Обострение между США и Ираном
В конце декабря в стране начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Трамп пригрозил ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, однако тогда ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны Вашингтона, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио
заявлял о праве Соединенных Штатов на превентивный удар в случае угрозы американским объектам в регионе.