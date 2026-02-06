Рейтинг@Mail.ru
Американцев призвали немедленно покинуть Иран - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 06.02.2026 (обновлено: 07:46 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/iran-2072598262.html
Американцев призвали немедленно покинуть Иран
Американцев призвали немедленно покинуть Иран - РИА Новости, 06.02.2026
Американцев призвали немедленно покинуть Иран
"Виртуальное посольство" США в Иране на своем сайте призвало американцев немедленно покинуть исламскую республику. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T07:15:00+03:00
2026-02-06T07:46:00+03:00
в мире
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071937979_0:49:3072:1776_1920x0_80_0_0_cf1a6c3c9d1b35e6cbdc269141ac1e78.jpg
https://ria.ru/20260206/bessent-2072588353.html
https://ria.ru/20260206/iran-2072580929.html
https://ria.ru/20260206/iran-2072591949.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071937979_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_e839d5607d670030ffef8b6e846d0684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша
В мире, Иран, США
Американцев призвали немедленно покинуть Иран

"Виртуальное посольство" США призвало американцев немедленно покинуть Иран

© REUTERS / Majid AsgaripourАнтиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. "Виртуальное посольство" США в Иране на своем сайте призвало американцев немедленно покинуть исламскую республику.
«
"Сейчас же покиньте Иран", — говорится в сообщении.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Бессент признался, что США помогли вызвать массовые протесты в Иране
02:22
В случае отсутствия такой возможности американцам следует найти безопасное место и запастись едой, водой и медикаментами.

Обострение между США и Ираном

В конце декабря в стране начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
СМИ: Иран поставил на боевое дежурство новейшую баллистическую ракету
00:02
Трамп пригрозил ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, однако тогда ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны Вашингтона, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о праве Соединенных Штатов на превентивный удар в случае угрозы американским объектам в регионе.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Источник: Иран консультируется с Россией и Китаем в свете переговоров с США
03:55
 
В миреИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала