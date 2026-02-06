Американцев призвали немедленно покинуть Иран

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. "Виртуальное посольство" США в Иране на своем сайте призвало американцев немедленно покинуть исламскую республику.

« "Сейчас же покиньте Иран", — говорится в сообщении.

В случае отсутствия такой возможности американцам следует найти безопасное место и запастись едой, водой и медикаментами.

Обострение между США и Ираном

В конце декабря в стране начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.

Трамп пригрозил ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, однако тогда ничего не произошло.

Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.