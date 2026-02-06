Рейтинг@Mail.ru
Источник: Иран консультируется с Россией и Китаем в свете переговоров с США - РИА Новости, 06.02.2026
03:55 06.02.2026
Источник: Иран консультируется с Россией и Китаем в свете переговоров с США
Источник: Иран консультируется с Россией и Китаем в свете переговоров с США
Тегеран проводит консультации с Москвой и Пекином в преддверии переговоров Ирана и США по ядерной программе исламской республики, сообщил РИА Новости иранский... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T03:55:00+03:00
2026-02-06T03:55:00+03:00
Источник: Иран консультируется с Россией и Китаем в свете переговоров с США

ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Тегеран проводит консультации с Москвой и Пекином в преддверии переговоров Ирана и США по ядерной программе исламской республики, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.
"Иран со всей серьезностью стремится к нахождению решения, которое отвечало бы интересам всех сторон, в частности (интересам - ред.) стран региона (Ближнего Востока - ред.), и в этих целях проводит консультации с региональными игроками, Россией и Китаем, несмотря на то что давление, оказываемое близкими к Израилю радикальными кругами, усложняет процесс", - сказал собеседник агентства.
Шестого февраля глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начнут переговоры, чтобы решить существующие между Тегераном и Вашингтоном разногласия, связанные с иранской ядерной программой. Встреча сторон, как заявили в Тегеране, пройдет в Маскате, столице Омана, и как подчеркивают иранские СМИ, будет носить непрямой характер. Переговоры между Тегераном и Вашингтоном состоятся впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года (Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций).
