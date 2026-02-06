Рейтинг@Mail.ru
Источник: предсказать итоги диалога Ирана и США сложно - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/iran-2072585878.html
Источник: предсказать итоги диалога Ирана и США сложно
Источник: предсказать итоги диалога Ирана и США сложно - РИА Новости, 06.02.2026
Источник: предсказать итоги диалога Ирана и США сложно
Итог предстоящих переговоров США и Ирана по ядерной проблематике предсказать сложно, отсутствие доверия Тегерана к Вашингтону является главным вызовом для... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T01:27:00+03:00
2026-02-06T01:27:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260205/iran-2072546740.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
Источник: предсказать итоги диалога Ирана и США сложно

РИА Новости: предсказать итоги диалога Ирана и США сложно

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Итог предстоящих переговоров США и Ирана по ядерной проблематике предсказать сложно, отсутствие доверия Тегерана к Вашингтону является главным вызовом для диалога сторон, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.
"Хотя прогнозировать результаты (переговоров Ирана и США - ред.) затруднительно из-за сложности ситуации и (неясности - ред.) действий США, отсутствие доверия к США является главным вызовом (для проведения переговоров - ред.), особенно после того как во время предыдущих переговоров, прошедших в Маскате, США и Израилем были предприняты враждебные военные шаги, направленные против Ирана, которые углубили пропасть недоверия и сильно повысили уровень осторожности (Ирана - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Шестого февраля глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начнут переговоры, чтобы решить существующие между Тегераном и Вашингтоном разногласия, связанные с иранской ядерной программой. Встреча сторон, как заявили в Тегеране, пройдет в Маскате, столице Омана, и состоится впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года (Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций).
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Источник: Иран стремится к взаимовыгодному результату на переговорах с США
Вчера, 18:40
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала