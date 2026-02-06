СМИ: Иран поставил на боевое дежурство новейшую баллистическую ракету

ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) поставил на боевое дежурство на одной из своих баз новейшую баллистической ракету с дальностью 2 тысячи километров Khorramshahr-4 ("Хоррамшахр-4"), передает иранский телеканал Press TV.
"Одна из самых передовых и новейших иранских баллистических ракет большой дальности Khorramshahr-4 была развернута в одном из подземных ракетных городков КСИР, что свидетельствует о ее включении в оборонную доктрину Ирана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Khorramshahr-4 имеет дальность полета 2 тысячи километров и может нести боевую часть с взрывчатым веществом массой 1,5 тысячи килограммов.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 6 февраля вновь сядут за стол переговоров, чтобы решить существующие между Тегераном и Вашингтоном разногласия, связанные с иранской ядерной программой. Встреча сторон, как заявили в Тегеране, пройдет в Маскате, столице Омана, и, как подчеркивают иранские СМИ, будет носить непрямой характер. Переговоры между Тегераном и Вашингтоном состоятся впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года (Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций).
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
30 января, 08:00