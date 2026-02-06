Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Иран поставил на боевое дежурство новейшую баллистическую ракету - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:02 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/iran-2072580929.html
СМИ: Иран поставил на боевое дежурство новейшую баллистическую ракету
СМИ: Иран поставил на боевое дежурство новейшую баллистическую ракету - РИА Новости, 06.02.2026
СМИ: Иран поставил на боевое дежурство новейшую баллистическую ракету
Корпус стражей исламской революции (КСИР) поставил на боевое дежурство на одной из своих баз новейшую баллистической ракету с дальностью 2 тысячи километров... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T00:02:00+03:00
2026-02-06T00:02:00+03:00
в мире
тегеран (город)
сша
иран
дональд трамп
аббас аракчи
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260130/tramp-2071029735.html
тегеран (город)
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), сша, иран, дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, Тегеран (город), США, Иран, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
СМИ: Иран поставил на боевое дежурство новейшую баллистическую ракету

Press TV: Иран поставил на боевое дежурство новейшую баллистическую ракету

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) поставил на боевое дежурство на одной из своих баз новейшую баллистической ракету с дальностью 2 тысячи километров Khorramshahr-4 ("Хоррамшахр-4"), передает иранский телеканал Press TV.
"Одна из самых передовых и новейших иранских баллистических ракет большой дальности Khorramshahr-4 была развернута в одном из подземных ракетных городков КСИР, что свидетельствует о ее включении в оборонную доктрину Ирана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Khorramshahr-4 имеет дальность полета 2 тысячи километров и может нести боевую часть с взрывчатым веществом массой 1,5 тысячи килограммов.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 6 февраля вновь сядут за стол переговоров, чтобы решить существующие между Тегераном и Вашингтоном разногласия, связанные с иранской ядерной программой. Встреча сторон, как заявили в Тегеране, пройдет в Маскате, столице Омана, и, как подчеркивают иранские СМИ, будет носить непрямой характер. Переговоры между Тегераном и Вашингтоном состоятся впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года (Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций).
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
30 января, 08:00
 
В миреТегеран (город)СШАИранДональд ТрампАббас АракчиСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала