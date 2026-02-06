Рейтинг@Mail.ru
Во Фрязино иностранец пытался поцеловать 16-летнюю девушку в автобусе
22:29 06.02.2026
Во Фрязино иностранец пытался поцеловать 16-летнюю девушку в автобусе
Во Фрязино иностранец пытался поцеловать 16-летнюю девушку в автобусе
Иностранец трогал и пытался поцеловать 16-летнюю незнакомую девушку в автобусе в городском округе Фрязино, а также несколько дней преследовал ее
происшествия
фрязино
россия
фрязино
россия
Во Фрязино иностранец пытался поцеловать 16-летнюю девушку в автобусе

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Иностранец трогал и пытался поцеловать 16-летнюю незнакомую девушку в автобусе в городском округе Фрязино, а также несколько дней преследовал ее, чтобы познакомиться, он доставлен в полицию, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В отдел полиции по городскому округу Фрязино с заявлением обратилась женщина и сообщила, что неизвестный совершил противоправные действия в отношении ее 16-летней дочери.
"По предварительной информации, молодой человек, находясь в автобусе, трогал девушку и пытался поцеловать. Также на протяжении нескольких дней преследовал её с целью познакомиться", - говорится в сообщении.
Полицейские установили нарушителя и доставили его в отдел – им оказался 22-летний мигрант, незаконно находящийся в России.
По данному факту проводится проверка, материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
