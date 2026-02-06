https://ria.ru/20260206/inostranets-2072812334.html
Во Фрязино иностранец пытался поцеловать 16-летнюю девушку в автобусе
Во Фрязино иностранец пытался поцеловать 16-летнюю девушку в автобусе - РИА Новости, 06.02.2026
Во Фрязино иностранец пытался поцеловать 16-летнюю девушку в автобусе
Иностранец трогал и пытался поцеловать 16-летнюю незнакомую девушку в автобусе в городском округе Фрязино, а также несколько дней преследовал ее, чтобы... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T22:29:00+03:00
2026-02-06T22:29:00+03:00
2026-02-06T22:29:00+03:00
происшествия
фрязино
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002284550_0:9:3538:1999_1920x0_80_0_0_165f63a4c5a5867fd38fa4a988ec93b5.jpg
https://ria.ru/20260206/peterburg-2072792861.html
https://ria.ru/20260206/tela-2072780993.html
фрязино
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002284550_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_29a946da0516664a9479848915e669c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, фрязино, россия
Происшествия, Фрязино, Россия
Во Фрязино иностранец пытался поцеловать 16-летнюю девушку в автобусе
Иностранец трогал и пытался поцеловать 16-летнюю девушку в автобусе во Фрязино