Журналистку "Дождя" Полину Милушкову* внесли в реестр иноагентов

Как сообщили в Минюсте РФ, Милушкова* распространяла фейки о принимаемых органами власти России решениях и проводимой ими политике и недостоверные сведения о ВС РФ. Она выступала против СВО, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Милушкова* сотрудничает с организацией и лицами, включенными в реестр иноагентов. Проживает за пределами России.