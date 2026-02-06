Рейтинг@Mail.ru
На Украине ликвидировали американского наемника, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 06.02.2026
На Украине ликвидировали американского наемника, сообщили СМИ
На Украине ликвидировали американского наемника, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
На Украине ликвидировали американского наемника, сообщили СМИ
Американский наемник, воевавший на стороне Украины, был уничтожен в районе Харькова, сообщает местный телеканал FOX13. РИА Новости, 06.02.2026
специальная военная операция на украине
украина
харьков
украина
харьков
украина, харьков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьков
На Украине ликвидировали американского наемника, сообщили СМИ

FOX13: в Харькове уничтожили американского наемника, воевавший на стороне ВСУ

Украинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Украинский военный
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американский наемник, воевавший на стороне Украины, был уничтожен в районе Харькова, сообщает местный телеканал FOX13.
"Тревор Крейн, 38 лет, был обнаружен мертвым в Харькове... 31 января со следами ранения в голову, полученного во время боев в составе международного легиона", - говорится в сообщении со ссылкой на мать Крейна.
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Наемник ВСУ из Перу обвинил поляков в дискриминации
Вчера, 09:18
FOX13 уточняет, что о смерти наемника матери сообщило посольство США в Киеве.
По данным телеканала, наемник уже ранее получал ранения: некоторое время назад он был госпитализирован с осколочными повреждениями рук, в ходе другой атаки он получил сотрясение мозга. До того, как стать наемником, Крейн работал помощником шерифа округа Солт-Лейк штата Юта.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Вербовщик наемников рассказал, что ВСУ платят боевикам в гривнах
5 февраля, 03:35
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
