МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американский наемник, воевавший на стороне Украины, был уничтожен в районе Харькова, сообщает местный телеканал FOX13.
"Тревор Крейн, 38 лет, был обнаружен мертвым в Харькове... 31 января со следами ранения в голову, полученного во время боев в составе международного легиона", - говорится в сообщении со ссылкой на мать Крейна.
По данным телеканала, наемник уже ранее получал ранения: некоторое время назад он был госпитализирован с осколочными повреждениями рук, в ходе другой атаки он получил сотрясение мозга. До того, как стать наемником, Крейн работал помощником шерифа округа Солт-Лейк штата Юта.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Вербовщик наемников рассказал, что ВСУ платят боевикам в гривнах
5 февраля, 03:35