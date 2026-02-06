https://ria.ru/20260206/grigorenko-2072705428.html
Правительство планирует внедрять ИИ в госуправление, заявил Григоренко
Правительство планирует внедрять ИИ в госуправление, заявил Григоренко - РИА Новости, 06.02.2026
Правительство планирует внедрять ИИ в госуправление, заявил Григоренко
Правительство РФ планирует повышать эффективность в государственном управлении через внедрение искусственного интеллекта (ИИ), сказал вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:46:00+03:00
2026-02-06T14:46:00+03:00
2026-02-06T19:09:00+03:00
россия
Правительство планирует внедрять ИИ в госуправление, заявил Григоренко
Григоренко: правительство хочет повышать эффективность госуправления через ИИ
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство РФ планирует повышать эффективность в государственном управлении через внедрение искусственного интеллекта (ИИ), сказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Важно внедрение искусственного интеллекта в том числе в госуправлении. Везде. Потому что искусственный интеллект - это прежде всего про качество, и это прежде всего про скорость, и это прежде всего про оптимизацию… Нужно повышать эффективность через внедрение искусственного интеллекта", - сказал он в рамках заседания комиссии Госсовета по направлению "Экономика данных".
Григоренко добавил, что в стране уже назрела необходимость в наделении правами, обязанностями и ответственностью участников, связанных с использованием искусственного интеллекта. Так, например, можно подумать над тем, чтобы приравнять использование нейросетей в противоправных действиях к отягчающим обстоятельствам.
Ранее в пятницу в аппарате Григоренко поделились с журналистами, что правительство прорабатывает законопроект по регулированию ИИ, будут определены критерии "российской" нейросети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность и другое.
Тогда же там объяснили, что ключевой задачей является предотвращение рисков от применения ИИ в "чувствительных" сферах. В их числе - здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование. При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор, за исключением объектов критической инфраструктуры, пока не планируется.