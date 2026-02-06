Рейтинг@Mail.ru
Правительство планирует внедрять ИИ в госуправление, заявил Григоренко - РИА Новости, 06.02.2026
14:46 06.02.2026 (обновлено: 19:09 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/grigorenko-2072705428.html
Правительство планирует внедрять ИИ в госуправление, заявил Григоренко
Правительство планирует внедрять ИИ в госуправление, заявил Григоренко
Правительство планирует внедрять ИИ в госуправление, заявил Григоренко
Правительство РФ планирует повышать эффективность в государственном управлении через внедрение искусственного интеллекта (ИИ), сказал вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.02.2026
технологии, россия, дмитрий григоренко, общество
Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Общество
Правительство планирует внедрять ИИ в госуправление, заявил Григоренко

Григоренко: правительство хочет повышать эффективность госуправления через ИИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко на ПМЭФ-2025
Дмитрий Григоренко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Григоренко на ПМЭФ-2025. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство РФ планирует повышать эффективность в государственном управлении через внедрение искусственного интеллекта (ИИ), сказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Важно внедрение искусственного интеллекта в том числе в госуправлении. Везде. Потому что искусственный интеллект - это прежде всего про качество, и это прежде всего про скорость, и это прежде всего про оптимизацию… Нужно повышать эффективность через внедрение искусственного интеллекта", - сказал он в рамках заседания комиссии Госсовета по направлению "Экономика данных".
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Миронов предложил ввести маркировку ИИ-контента на выборах
Вчера, 04:07
Григоренко добавил, что в стране уже назрела необходимость в наделении правами, обязанностями и ответственностью участников, связанных с использованием искусственного интеллекта. Так, например, можно подумать над тем, чтобы приравнять использование нейросетей в противоправных действиях к отягчающим обстоятельствам.
Ранее в пятницу в аппарате Григоренко поделились с журналистами, что правительство прорабатывает законопроект по регулированию ИИ, будут определены критерии "российской" нейросети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность и другое.
Тогда же там объяснили, что ключевой задачей является предотвращение рисков от применения ИИ в "чувствительных" сферах. В их числе - здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование. При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор, за исключением объектов критической инфраструктуры, пока не планируется.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Эксперты рассказали, как можно применить ИИ в боевых действиях
4 февраля, 07:26
 
Заголовок открываемого материала