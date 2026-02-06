Правительство планирует внедрять ИИ в госуправление, заявил Григоренко

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство РФ планирует повышать эффективность в государственном управлении через внедрение искусственного интеллекта (ИИ), сказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"Важно внедрение искусственного интеллекта в том числе в госуправлении. Везде. Потому что искусственный интеллект - это прежде всего про качество, и это прежде всего про скорость, и это прежде всего про оптимизацию… Нужно повышать эффективность через внедрение искусственного интеллекта", - сказал он в рамках заседания комиссии Госсовета по направлению "Экономика данных".

Григоренко добавил, что в стране уже назрела необходимость в наделении правами, обязанностями и ответственностью участников, связанных с использованием искусственного интеллекта. Так, например, можно подумать над тем, чтобы приравнять использование нейросетей в противоправных действиях к отягчающим обстоятельствам.

Ранее в пятницу в аппарате Григоренко поделились с журналистами, что правительство прорабатывает законопроект по регулированию ИИ, будут определены критерии "российской" нейросети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность и другое.