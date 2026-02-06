Госсовет обсудит направления по реализации договора о Союзе на 2027-2029 гг

МИНСК, 6 фев - РИА Новости. Высший Госсовет Союзного государства на заседании 25 февраля в Москве обсудит основные направления по реализации договора о Союзном государстве на 2027-2029 годы, сообщил государственны секретарь СГ Сергей Глазьев, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Вопрос важнейший - это итоги реализации основных направлений выполнения договора о Союзнлм государстве и разработка новых основных направлений по реализации договора о союзном государстве на 2027-2029 годы", - сказал Глазьев.

По его словам, очень важный вопрос в повестке - организация трансграничного пригородного железнодорожного сообщения. Планируется принятие декрета, сказал госсекретарь.