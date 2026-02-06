Рейтинг@Mail.ru
Госсовет обсудит направления по реализации договора о Союзе на 2027-2029 гг - РИА Новости, 06.02.2026
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
11:48 06.02.2026
Госсовет обсудит направления по реализации договора о Союзе на 2027-2029 гг
Госсовет обсудит направления по реализации договора о Союзе на 2027-2029 гг
Высший Госсовет Союзного государства на заседании 25 февраля в Москве обсудит основные направления по реализации договора о Союзном государстве на 2027-2029... РИА Новости, 06.02.2026
парламентское собрание союза беларуси и россии
сергей глазьев
https://ria.ru/20260203/sg-2072041544.html
сергей глазьев
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Сергей Глазьев
Флажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 6 фев - РИА Новости. Высший Госсовет Союзного государства на заседании 25 февраля в Москве обсудит основные направления по реализации договора о Союзном государстве на 2027-2029 годы, сообщил государственны секретарь СГ Сергей Глазьев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Вопрос важнейший - это итоги реализации основных направлений выполнения договора о Союзнлм государстве и разработка новых основных направлений по реализации договора о союзном государстве на 2027-2029 годы", - сказал Глазьев.
По его словам, очень важный вопрос в повестке - организация трансграничного пригородного железнодорожного сообщения. Планируется принятие декрета, сказал госсекретарь.
По его словам, будет обсуждаться и создание комитета по стандартизации.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Селиверстов и Глазьев обсудили подготовку высшего госсовета СГ
3 февраля, 20:42
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииСергей Глазьев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
