Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае мужчину задержали за госизмену - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 06.02.2026 (обновлено: 09:52 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/gosizmena-2072616890.html
В Хабаровском крае мужчину задержали за госизмену
В Хабаровском крае мужчину задержали за госизмену - РИА Новости, 06.02.2026
В Хабаровском крае мужчину задержали за госизмену
Житель Хабаровского края, передававший украинской разведке сведения об участниках СВО и расположении воинских частей, задержан за государственную измену,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T09:51:00+03:00
2026-02-06T09:52:00+03:00
происшествия
россия
хабаровский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
бикин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20260114/terakty-2034839540.html
https://ria.ru/20260117/sud-2068453844.html
россия
хабаровский край
бикин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хабаровский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, бикин
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Бикин
В Хабаровском крае мужчину задержали за госизмену

Жителя Хабаровского края задержали за передачу данных украинской разведке

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Житель Хабаровского края, передававший украинской разведке сведения об участниках СВО и расположении воинских частей, задержан за государственную измену, сообщил ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Хабаровского края по подозрению в государственной измене в форме шпионажа пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России 1977 года рождения... Следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена в форме шпионажа) УК России. Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
14 января, 13:38
Установлено, что житель города Бикин установил контакт в мессенджере с представителем запрещенного на территории РФ военизированного объединения, действующего в интересах разведки минобороны Украины. По заданию куратора злоумышленник собрал и передал украинской разведке сведения о военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне СВО и о расположении и защищенности воинских частей на территории Бикина Хабаровского края, что могло быть использовано против безопасности РФ и нанести ущерб ее обороноспособности.
"Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - добавили в ведомстве.
ФСБ России обращают внимание граждан на активность спецслужб Украина в мессенджерах Telegram и WhatsApp в поиске потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране. Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание, добавили в ФСБ.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Суд приговорил газовика из Белгорода к 21 году колонии за госизмену
17 января, 04:49
 
ПроисшествияРоссияХабаровский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramБикин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала