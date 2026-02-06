В ГД призвали принять меры после инцидента с избиением школьницы в Самаре

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая попросила принять меры, направленные на устранение нарушений законодательства об образовании в связи с сообщениями об избиении школьницы в Самаре, а также на предотвращение подобных случаев в будущем, соответствующее обращение на имя губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева имеется в распоряжении РИА Новости.

Следователи СК возбудили уголовное дело после данных в соцмедиа о противоправных действиях ученицы школы в Самаре в отношении своих сверстников, сообщило СУСК России по Самарской области во " ВКонтакте ". По данным ведомства, в социальных медиа сообщается, что учащаяся школы № 87 города Самары совершает противоправные действия в отношении своих сверстников. При этом в публикациях указывается на бездействие руководства школы.

Буцкая указала, что данные сведения свидетельствуют о возможных нарушениях требований законодательства об образовании, в части гарантирования безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних в образовательных организациях.

"Прошу вас проверить указанную информацию, и в случае подтверждения указанных фактов, прошу принять меры для устранения нарушений закона и предотвращения подобных случаев в будущем. О результатах прошу меня проинформировать", - сказано в документе.