В ГД призвали принять меры после инцидента с избиением школьницы в Самаре
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая попросила принять меры, направленные на устранение... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:19:00+03:00
2026-02-06T17:19:00+03:00
2026-02-06T17:21:00+03:00
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая попросила принять меры, направленные на устранение нарушений законодательства об образовании в связи с сообщениями об избиении школьницы в Самаре, а также на предотвращение подобных случаев в будущем, соответствующее обращение на имя губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева имеется в распоряжении РИА Новости.
Следователи СК
возбудили уголовное дело после данных в соцмедиа о противоправных действиях ученицы школы в Самаре
в отношении своих сверстников, сообщило СУСК России
по Самарской области
во "ВКонтакте
". По данным ведомства, в социальных медиа сообщается, что учащаяся школы № 87 города Самары совершает противоправные действия в отношении своих сверстников. При этом в публикациях указывается на бездействие руководства школы.
Буцкая
указала, что данные сведения свидетельствуют о возможных нарушениях требований законодательства об образовании, в части гарантирования безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних в образовательных организациях.
"Прошу вас проверить указанную информацию, и в случае подтверждения указанных фактов, прошу принять меры для устранения нарушений закона и предотвращения подобных случаев в будущем. О результатах прошу меня проинформировать", - сказано в документе.
Ранее ряд местных Telegram-каналов сообщили, что девочка избила шестиклассницу в раздевалке самарской школы. На видео ученица сначала пнула ногой девочку, а затем ударила ее в лицо кулаком и коленом.