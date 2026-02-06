https://ria.ru/20260206/gosduma-2072723875.html
В Госдуме назвали риски регулирования цен на такси в плохую погоду
В Госдуме назвали риски регулирования цен на такси в плохую погоду - РИА Новости, 06.02.2026
В Госдуме назвали риски регулирования цен на такси в плохую погоду
Введение ограничений на рост цен на такси в непогоду несет риски повышения средней стоимости поездок, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06
2026-02-06T15:50:00+03:00
2026-02-06T15:50:00+03:00
В Госдуме назвали риски регулирования цен на такси в плохую погоду
Толмачев: введение ограничений на рост цен на такси в непогоду несет риски
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Введение ограничений на рост цен на такси в непогоду несет риски повышения средней стоимости поездок, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
«
"Если волевым решением ввести ограничения на рост коэффициентов в непогоду, то в моменте цены действительно могут понизиться. Однако тогда появляются риски повышения стоимости поездок в среднем. А если таксист недополучит заработок, он может сэкономить на чём-то другом - например, обслуживании машины, что скажется на комфорте или безопасности пассажира", - сказал Толмачев.
Политик отметил, что стоимость поездки на такси агрегатора меняется в зависимости от множества условий. По его словам, решение о цене принимает не сам таксист, а алгоритмы, на которые влияют в том числе морозы и снегопады.
«
"Число пассажиров, желающих уехать из конкретного места в одно и то же время, во-первых. Чем хуже почищены дороги, тем дольше поездка, а значит, тем меньше свободных водителей в целом, во-вторых. В-третьих, не каждый водитель решится выйти на линию в метель или сильный мороз, потому что не каждая машина готова к работе в сложных условиях", - подчеркнул депутат.
Он добавил, что это тоже влияет на количество такси, доступных для заказа. По его словам, число пассажиров в плохую погоду растёт и все вместе приводит к повышению цен.
«
"Компромиссное решение - вопрос времени. Искусственное сдерживание цен в снегопад зимой не должно аукаться пассажирам ни под жарким летним солнцем, ни под ливнем осенью", - заключил парламентарий.