В Госдуме одобрили повышение штрафов за уклонение мигрантов от медосмотра
В Госдуме одобрили повышение штрафов за уклонение мигрантов от медосмотра - РИА Новости, 06.02.2026
В Госдуме одобрили повышение штрафов за уклонение мигрантов от медосмотра
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о повышении штрафов за уклонение мигрантов от медосвидетельствования.
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о повышении штрафов за уклонение мигрантов от медосвидетельствования, следует из решения комитета.
"Рекомендовать Государственной думе принять данный законопроект в 1-м чтении", - сказано в документе, размещенном в думской электронной базе.
Комитет также предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении 10 февраля.
Законопроектом предлагается установить повышенную административную ответственность за отказ или уклонение иностранного гражданина от исполнения обязанности пройти медицинское освидетельствование.
Согласно законопроекту, совершение данного правонарушения будет влечь наложение административного штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ
. В случае неуплаты штрафа в установленный срок будет назначаться штраф в двукратном размере.
Также законопроектом предлагается установить административную ответственность в виде штрафа в размере до миллиона рублей за нарушение порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств.