11:51 06.02.2026
В Госдуме одобрили повышение штрафов за уклонение мигрантов от медосмотра
В Госдуме одобрили повышение штрафов за уклонение мигрантов от медосмотра
В Госдуме одобрили повышение штрафов за уклонение мигрантов от медосмотра

В Госдуме предложили повысить штрафы за уклонение мигрантов от медосмотра

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о повышении штрафов за уклонение мигрантов от медосвидетельствования, следует из решения комитета.
"Рекомендовать Государственной думе принять данный законопроект в 1-м чтении", - сказано в документе, размещенном в думской электронной базе.
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Госдуме рассказали, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ
Вчера, 02:47
Комитет также предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении 10 февраля.
Законопроектом предлагается установить повышенную административную ответственность за отказ или уклонение иностранного гражданина от исполнения обязанности пройти медицинское освидетельствование.
Согласно законопроекту, совершение данного правонарушения будет влечь наложение административного штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ. В случае неуплаты штрафа в установленный срок будет назначаться штраф в двукратном размере.
Также законопроектом предлагается установить административную ответственность в виде штрафа в размере до миллиона рублей за нарушение порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу
4 февраля, 15:00
 
Заголовок открываемого материала