В Госдуме рассказали, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ
02:47 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/gosduma-2072589063.html
В Госдуме рассказали, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ
06.02.2026
В Госдуме рассказали, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ
Участникам спецоперации и членам их семей положена скидка в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, освобождение от банковской... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T02:47:00+03:00
2026-02-06T02:47:00+03:00
2026
Новости
жкх, россия, александр якубовский, госдума рф
ЖКХ, Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ

Якубовский: скидки на оплату услуг ЖКХ положены участникам СВО и членам их семей

Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Участникам спецоперации и членам их семей положена скидка в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, освобождение от банковской комиссии при оплате ЖКУ, также они могут оформить отсрочку или рассрочку платежей за услуги ЖКХ, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Участники СВО и члены их семей вправе рассчитывать на комплекс мер поддержки при оплате ЖКУ. Ключевая федеральная льгота связана с наличием статуса ветерана боевых действий. В соответствии с российским законодательством, ветеранам боевых действий предоставляется компенсация в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, включая плату за содержание жилья, коммунальные ресурсы и взносы на капитальный ремонт. Льгота распространяется также на совместно проживающих членов семьи", - сказал Якубовский.
Комитет Госдумы 11 февраля обсудит с главой ФАС тарифы ЖКХ
3 февраля, 16:53
Комитет Госдумы 11 февраля обсудит с главой ФАС тарифы ЖКХ
3 февраля, 16:53
Парламентарий отметил, что для участников СВО отдельно предусмотрены меры, связанные с порядком и сроками оплаты ЖКХ в период прохождения службы.
"Участники СВО и члены их семей вправе оформить отсрочку или рассрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги. При наличии подтверждающих документов на период прохождения службы не начисляются пени и штрафы за несвоевременную оплату", - добавил он.
Кроме того, по словам депутата, участники СВО и члены их семей освобождены от уплаты банковской комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. Он уточнил, что данная мера действует в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и применяется при оплате через банки, платежных агентов и иные предусмотренные законом каналы.
"Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные меры поддержки. Во многих регионах действуют расширенные компенсации расходов на ЖКХ, дополнительные льготы по взносам на капитальный ремонт, а также упрощенный порядок оформления выплат. Конкретный перечень мер зависит от законодательства региона проживания", - подчеркнул он.
Якубовский пояснил, что для получения льгот необходимо подтвердить статус участника СВО или ветерана боевых действий и обратиться в органы социальной защиты населения либо в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, также актуальные условия и порядок предоставления мер поддержки можно уточнить по месту жительства.
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за январь
Вчера, 02:19
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за январь
Вчера, 02:19
 
ЖКХ, Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ
 
 
