В Госдуме предложили увеличить ряд социальных выплат семьям с детьми
06.02.2026
01:49 06.02.2026
В Госдуме предложили увеличить ряд социальных выплат семьям с детьми
В Госдуме предложили увеличить ряд социальных выплат семьям с детьми - РИА Новости, 06.02.2026
В Госдуме предложили увеличить ряд социальных выплат семьям с детьми
Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) предложил увеличить социальные выплаты для семей с детьми, в том числе увеличить... РИА Новости, 06.02.2026
https://ria.ru/20260129/indeksatsiya-2070999184.html
https://ria.ru/20260122/kareliya-2069679408.html
2026
Новости
В Госдуме предложили увеличить ряд социальных выплат семьям с детьми

Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) предложил увеличить социальные выплаты для семей с детьми, в том числе увеличить единовременное пособие беременным женам военнослужащих-срочников до 100 тысяч рублей.
"Для беременных жен военнослужащих-срочников надо увеличить единовременное пособие до 100 тысяч рублей, что более чем вдвое превышает нынешний размер. Это позволит женщине в отсутствии мужа создать необходимые условия для подготовки к родам", - сказал Панеш РИА Новости.
Девушка с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В России проиндексируют более 40 видов социальных выплат
29 января, 15:03
По пособию по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей депутат предложил установить новый фиксированный минимум в размере 20 тысяч рублей в месяц, что также почти вдвое выше действующей выплаты.
"Для работающих родителей предлагается пересмотреть формулу расчета, убрав верхний лимит и сохранив принцип 40% от заработка, что будет справедливо для граждан с высокими официальными доходами. По единому пособию для детей до 17 лет и беременным женщинам предлагается увеличить базовую ставку до 100% прожиточного минимума для всех получателей, отменив градации в 50% и 75%. Это упростит систему и сделает помощь более весомой", - добавил он.
Также Панеш считает нужным расширить критерии нуждаемости, чтобы пособие получали не только семьи с доходом ниже прожиточного минимума, но и те, чей доход не превышает эту величину более чем в полтора раза.
"Что касается ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву, то его предлагается увеличить до 25 тысяч рублей и продлить срок выплаты не до трех, а до достижения ребенком семи лет, учитывая длительность периода адаптации ребенка после возвращения отца из армии. Для реализации этих мер потребуются соответствующие изменения в федеральном бюджете", - рассказал парламентарий.
По его словам, поддержка семей, в которых мужья и отцы проходят военную службу по призыву, а также малоимущих семей с детьми - это важная часть социальной политики, однако уровень этой поддержки требует пересмотра в сторону увеличения.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Соцвыплату для пожарных и спасателей ввели в Карелии
22 января, 19:06
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
