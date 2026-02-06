В Госдуме предложили увеличить ряд социальных выплат семьям с детьми

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) предложил увеличить социальные выплаты для семей с детьми, в том числе увеличить единовременное пособие беременным женам военнослужащих-срочников до 100 тысяч рублей.

"Для беременных жен военнослужащих-срочников надо увеличить единовременное пособие до 100 тысяч рублей, что более чем вдвое превышает нынешний размер. Это позволит женщине в отсутствии мужа создать необходимые условия для подготовки к родам", - сказал Панеш РИА Новости.

По пособию по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей депутат предложил установить новый фиксированный минимум в размере 20 тысяч рублей в месяц, что также почти вдвое выше действующей выплаты.

"Для работающих родителей предлагается пересмотреть формулу расчета, убрав верхний лимит и сохранив принцип 40% от заработка, что будет справедливо для граждан с высокими официальными доходами. По единому пособию для детей до 17 лет и беременным женщинам предлагается увеличить базовую ставку до 100% прожиточного минимума для всех получателей, отменив градации в 50% и 75%. Это упростит систему и сделает помощь более весомой", - добавил он.

Также Панеш считает нужным расширить критерии нуждаемости, чтобы пособие получали не только семьи с доходом ниже прожиточного минимума, но и те, чей доход не превышает эту величину более чем в полтора раза.

"Что касается ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву, то его предлагается увеличить до 25 тысяч рублей и продлить срок выплаты не до трех, а до достижения ребенком семи лет, учитывая длительность периода адаптации ребенка после возвращения отца из армии. Для реализации этих мер потребуются соответствующие изменения в федеральном бюджете", - рассказал парламентарий.