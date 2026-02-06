В ГД предложили сделать бесплатными парковки в Краснодаре в выходные

КРАСНОДАР, 6 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ввести в Краснодаре бесплатный режим пользования открытыми муниципальными парковками в выходные и праздничные дни.

Обращение с соответствующим предложением на имя мэра Краснодара Евгения Наумова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами обращения выступили депутат Госдумы Дмитрий Гусев, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании Краснодарского края Денис Хмелевской и член фракции Владислав Граф-Колесник.

"Учитывая опыт других крупных муниципалитетов регионов Российской Федерации, мы предлагаем рассмотреть возможность введения бесплатного режима пользования городскими открытыми муниципальными парковками в праздничные и выходные дни на территории города Краснодара", - сказано в письме.

По мнению депутата, бесплатные парковки в такие дни повысят доступность городских общественных пространств, поддержат культурную и торговую активность, а также станут ощутимым бонусом для семей и пожилых людей.