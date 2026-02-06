Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили сделать бесплатными парковки в Краснодаре в выходные - РИА Новости, 06.02.2026
01:18 06.02.2026
В ГД предложили сделать бесплатными парковки в Краснодаре в выходные
В ГД предложили сделать бесплатными парковки в Краснодаре в выходные
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ввести в Краснодаре бесплатный режим пользования открытыми муниципальными парковками в выходные... РИА Новости, 06.02.2026
краснодар
общество, краснодар, госдума рф
Общество, Краснодар, Госдума РФ
КРАСНОДАР, 6 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ввести в Краснодаре бесплатный режим пользования открытыми муниципальными парковками в выходные и праздничные дни.
Обращение с соответствующим предложением на имя мэра Краснодара Евгения Наумова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами обращения выступили депутат Госдумы Дмитрий Гусев, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании Краснодарского края Денис Хмелевской и член фракции Владислав Граф-Колесник.
"Учитывая опыт других крупных муниципалитетов регионов Российской Федерации, мы предлагаем рассмотреть возможность введения бесплатного режима пользования городскими открытыми муниципальными парковками в праздничные и выходные дни на территории города Краснодара", - сказано в письме.
По мнению депутата, бесплатные парковки в такие дни повысят доступность городских общественных пространств, поддержат культурную и торговую активность, а также станут ощутимым бонусом для семей и пожилых людей.
"В выходные и праздничные дни люди едут отдыхать, проводить время с семьёй, посещать парки, культурные и общественные пространства. Платные парковки в такие моменты превращаются в лишний барьер. Бесплатный режим - это не про потерю доходов, а про комфорт горожан, поддержку городской жизни и разумный баланс интересов", - сказал Гусев РИА Новости.
ОбществоКраснодарГосдума РФ
 
 
