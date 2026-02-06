Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили наказывать за нарушение "недели тишины" перед абортом
01:12 06.02.2026 (обновлено: 02:30 06.02.2026)
В ГД предложили наказывать за нарушение "недели тишины" перед абортом
В ГД предложили наказывать за нарушение "недели тишины" перед абортом

Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости предложила ввести ответственность для частных медицинских организаций, не соблюдающих "неделю тишины" перед проведением абортов.
"Я думаю, что надо посмотреть в сторону тех (медицинских - ред.) клиник, которые не соблюдают букву закона, где прописана "неделя тишины". Любое несоблюдение закона, конечно, должно иметь свою ответственность", - сказала Буцкая.
Врач проводит осмотр пациентки - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В России ужесточили требования к медучреждениям, проводящим аборты
29 января, 21:13
Парламентарий отметила, что государственные медучреждения работают по правилам, а у частных медклиник "какое-то свое представление о том, как должна проводиться работа с женщинами".
Буцкая добавила, что государство предприняло значительные шаги в этой области, но сейчас важно добиться не просто принятия законов, а их реального исполнения.
"Неделя тишины" - законодательно установленное время в России для обдумывания решения о прерывании беременности, составляющее от двух до семи дней. В течение этого времени женщина посещает психолога, а также социального работника, которые консультируют ее о возможностях психологической и социальной поддержки.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В России впервые выписали штраф за склонение к аборту
22 декабря 2025, 22:25
 
