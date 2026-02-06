https://ria.ru/20260206/gosduma-2072585225.html
В ГД предложили наказывать за нарушение "недели тишины" перед абортом
В ГД предложили наказывать за нарушение "недели тишины" перед абортом - РИА Новости, 06.02.2026
В ГД предложили наказывать за нарушение "недели тишины" перед абортом
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости предложила ввести... РИА Новости, 06.02.2026
россия
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости предложила ввести ответственность для частных медицинских организаций, не соблюдающих "неделю тишины" перед проведением абортов.
"Я думаю, что надо посмотреть в сторону тех (медицинских - ред.) клиник, которые не соблюдают букву закона, где прописана "неделя тишины". Любое несоблюдение закона, конечно, должно иметь свою ответственность", - сказала Буцкая
Парламентарий отметила, что государственные медучреждения работают по правилам, а у частных медклиник "какое-то свое представление о том, как должна проводиться работа с женщинами".
Буцкая добавила, что государство предприняло значительные шаги в этой области, но сейчас важно добиться не просто принятия законов, а их реального исполнения.
"Неделя тишины" - законодательно установленное время в России
для обдумывания решения о прерывании беременности, составляющее от двух до семи дней. В течение этого времени женщина посещает психолога, а также социального работника, которые консультируют ее о возможностях психологической и социальной поддержки.