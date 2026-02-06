В ГД предложили наказывать за нарушение "недели тишины" перед абортом

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости предложила ввести ответственность для частных медицинских организаций, не соблюдающих "неделю тишины" перед проведением абортов.

"Я думаю, что надо посмотреть в сторону тех (медицинских - ред.) клиник, которые не соблюдают букву закона, где прописана "неделя тишины". Любое несоблюдение закона, конечно, должно иметь свою ответственность", - сказала Буцкая

Парламентарий отметила, что государственные медучреждения работают по правилам, а у частных медклиник "какое-то свое представление о том, как должна проводиться работа с женщинами".

Буцкая добавила, что государство предприняло значительные шаги в этой области, но сейчас важно добиться не просто принятия законов, а их реального исполнения.