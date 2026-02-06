Внутренний госдолг в Молдавии вырос на 22% в январе, заявил эксперт

КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Внутренний государственный долг в Молдавии в январе 2026 года вырос в годовом выражении на 22%, составив 3,16 миллиарда долларов, заявил экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.