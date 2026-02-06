Рейтинг@Mail.ru
Госдеп одобрил продажу Украине запчастей для военного оборудования
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 06.02.2026 (обновлено: 23:53 06.02.2026)
Госдеп одобрил продажу Украине запчастей для военного оборудования
Госдеп одобрил продажу Украине запчастей для военного оборудования - РИА Новости, 06.02.2026
Госдеп одобрил продажу Украине запчастей для военного оборудования
Госдеп США одобрил сделку по поставке Украине запасных частей для военного оборудования, сообщил Пентагон. РИА Новости, 06.02.2026
Госдеп одобрил продажу Украине запчастей для военного оборудования

Госдеп одобрил продажу Украине запчастей для военного оборудования на $185 млн

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Госдеп США одобрил сделку по поставке Украине запасных частей для военного оборудования, сообщил Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины запасных частей класса IX и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму 185 миллионов долларов", — говорится в заявлении.
Ведомство утверждает, что это окажет прямое влияние на эффективность ВСУ на поле боя "за счет увеличения коэффициента боеготовности, улучшения логистики и снижения финансовых затрат благодаря ускоренному и более надежному циклу ремонта".
При этом Пентагон добавляет, что на военный баланс в регионе сделка не повлияет, а указанные запчасти нужны для транспорта и оружия.
"Украина испытывает острую необходимость в укреплении местных возможностей по материально-техническому обеспечению для поддержания высоких темпов эксплуатации поставленных Соединенными Штатами транспортных средств и систем вооружения", — указывается в тексте.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Специальная военная операция на Украине
 
 
