Рейтинг@Mail.ru
США не стремятся к монополизации рынка критических минералов, заявил Госдеп - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/gosdep-2072785107.html
США не стремятся к монополизации рынка критических минералов, заявил Госдеп
США не стремятся к монополизации рынка критических минералов, заявил Госдеп - РИА Новости, 06.02.2026
США не стремятся к монополизации рынка критических минералов, заявил Госдеп
Политика Соединенных Штатов в области критически важных минералов направлена на удовлетворение собственных потребностей, а не на достижение статуса монополиста, РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T19:35:00+03:00
2026-02-06T19:35:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_0:42:3223:1855_1920x0_80_0_0_42fbe2df6b29191bea84770f6fe474fc.jpg
https://ria.ru/20260204/rubio-2072304991.html
https://ria.ru/20260203/mineraly-2072011131.html
сша
вашингтон (штат)
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_0e0ce8df31add56bc1f25f4e0e367b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), китай, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Китай, Дональд Трамп
США не стремятся к монополизации рынка критических минералов, заявил Госдеп

Госдеп: США не стремятся к статусу монополиста в области критических минералов

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Политика Соединенных Штатов в области критически важных минералов направлена на удовлетворение собственных потребностей, а не на достижение статуса монополиста, заявил заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг.
«
"Это не означает, что мы хотим стать "производственной площадкой" для всего мира. Нам это не нужно. Мы не стремимся к монополии. На самом деле наши усилия направлены на снижение рисков, связанных с уязвимыми звеньями (цепочек поставок - ред.). Но мы действительно хотим иметь возможность производить в объемах, которые гораздо больше соответствуют тому, сколько мы потребляем", - сказал Хелберг журналистам.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Рубио назвал критически важные минералы частью будущего Украины
4 февраля, 19:45
США в ходе прошедшей на этой неделе в Вашингтоне министерской конференции подписали соглашения или меморандумы о взаимопонимании по теме критических минералов с 11 странами. Конференция состоялась на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов с целью снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая.
Критические минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
СМИ: ЕС будет добиваться партнерства с США по критическим минералам
3 февраля, 17:54
 
В миреСШАВашингтон (штат)КитайДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала