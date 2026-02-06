США не стремятся к монополизации рынка критических минералов, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Политика Соединенных Штатов в области критически важных минералов направлена на удовлетворение собственных потребностей, а не на достижение статуса монополиста, заявил заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг.
"Это не означает, что мы хотим стать "производственной площадкой" для всего мира. Нам это не нужно. Мы не стремимся к монополии. На самом деле наши усилия направлены на снижение рисков, связанных с уязвимыми звеньями (цепочек поставок - ред.). Но мы действительно хотим иметь возможность производить в объемах, которые гораздо больше соответствуют тому, сколько мы потребляем", - сказал Хелберг журналистам.
США в ходе прошедшей на этой неделе в Вашингтоне министерской конференции подписали соглашения или меморандумы о взаимопонимании по теме критических минералов с 11 странами. Конференция состоялась на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов с целью снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая.
Критические минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.