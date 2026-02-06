США не стремятся к монополизации рынка критических минералов, заявил Госдеп

«

"Это не означает, что мы хотим стать "производственной площадкой" для всего мира. Нам это не нужно. Мы не стремимся к монополии. На самом деле наши усилия направлены на снижение рисков, связанных с уязвимыми звеньями (цепочек поставок - ред.). Но мы действительно хотим иметь возможность производить в объемах, которые гораздо больше соответствуют тому, сколько мы потребляем", - сказал Хелберг журналистам.