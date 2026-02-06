Рейтинг@Mail.ru
Фидан призвал ЕС к созданию более широкой рамки сотрудничества с Турцией
18:11 06.02.2026
Фидан призвал ЕС к созданию более широкой рамки сотрудничества с Турцией
Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с еврокомиссаром по расширению ЕС Мартой Кос в Анкаре заявил о необходимости преодоления существующих... РИА Новости, 06.02.2026
Фидан призвал ЕС к созданию более широкой рамки сотрудничества с Турцией

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с еврокомиссаром по расширению ЕС Мартой Кос в Анкаре заявил о необходимости преодоления существующих препятствий в двусторонних отношениях и призвал к формированию более широкой, институциональной и многомерной рамки сотрудничества между Турцией и Евросоюзом.
Ранее Фидан заявлял, что членство Турции в Европейском союзе невозможно до тех пор, пока Брюссель придерживается нынешней политической линии в отношении Анкары. При этом, по данным издания Politico, ЕС на данный момент не рассматривает вопрос возобновления переговоров о членстве, несмотря на визит еврокомиссара в Турцию. Анкара находится в статусе кандидата на вступление в ЕС с 1999 года, а переговоры о членстве ведёт с 2005 года.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Европа мертва". В Турции заявили о распаде ЕС
3 января, 11:58
"Существующие препятствия в двусторонних отношениях необходимо преодолеть посредством более широкой, институциональной и многомерной рамки сотрудничества", — говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в пятницу.
В совместном заявлении стороны приветствовали активизацию взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес, и подтвердили намерение трансформировать его в конкретные результаты. В числе достижений за последний год отмечены проведение пяти диалогов на высоком уровне, продолжение поддержки ЕС усилий Турции по приёму беженцев, а также облегчение доступа турецких граждан к многократным шенгенским визам.
Стороны подчеркнули, что недавние глобальные и региональные события дополнительно подтвердили стратегическую значимость отношений между Турцией и ЕС. В этом контексте Фидан указал на необходимость устранения системных ограничений в двусторонних связях и расширения форматов сотрудничества.
Отдельно была отмечена стратегическая важность углубления взаимодействия в сферах безопасности и транспортной связанности. Стороны подчеркнули необходимость более тесной координации по формированию региональной повестки в области энергетики, транспорта, цифровизации и торговли с целью укрепления стабильности и устойчивого роста в Черноморском регионе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии, отметив ключевую геополитическую роль Турции, говорится в заявлении.
Комиссар Кос подчеркнула, что вопросы верховенства права и демократических стандартов остаются неотъемлемой частью отношений между ЕС и Турцией, а также приветствовала участие Анкары в неформальном процессе по Кипру под эгидой ООН. Кроме того, она напомнила о важности предотвращения обхода санкций ЕС.
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ЕС не планирует возобновлять переговоры с Турцией о ее членстве, пишут СМИ
Вчера, 09:45
 
