МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Германия может стать следующим гегемоном Европы, что вызывает тревогу у союзников, пишет Foreign Affairs.
По данным издания, в 2025 году Германия потратила на оборону больше, чем любая другая европейская страна: ее военный бюджет занял четвертое место в мире. Ожидается, что военные расходы Берлина достигнут 189 миллиардов долларов к 2029 году, что превысит показатель за 2022 год более чем втрое. Также бундесвер рассматривает возвращение к обязательной воинской службе. Если страна продолжит следовать этому курсу, то она вновь станет великой военной державой к 2030 году, утверждает Foreign Affairs.
"Франция продолжает с тревогой наблюдать за тем, как ее сосед становится крупной военной державой — как и многие жители Польши, несмотря на заявления Сикорского. По мере роста могущества Берлина могут усиливаться сомнения и недоверие. В худшем случае может возобновиться конкуренция. Франция, Польша и другие государства могут попытаться сбалансировать влияние Германии, что отвлечет внимание от России и приведет к расколу и уязвимости Европы", — отметил автор статьи.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.