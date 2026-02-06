Рейтинг@Mail.ru
"Приведет к расколу". На Западе забили тревогу из-за решения Германии - РИА Новости, 06.02.2026
18:55 06.02.2026
"Приведет к расколу". На Западе забили тревогу из-за решения Германии
"Приведет к расколу". На Западе забили тревогу из-за решения Германии - РИА Новости, 06.02.2026
"Приведет к расколу". На Западе забили тревогу из-за решения Германии
Германия может стать следующим гегемоном Европы, что вызывает тревогу у союзников, пишет Foreign Affairs. РИА Новости, 06.02.2026
в мире, германия, европа, берлин (город), нато
В мире, Германия, Европа, Берлин (город), НАТО
"Приведет к расколу". На Западе забили тревогу из-за решения Германии

Foreign Affairs: Германия может стать новым гегемоном Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Remo Casilli
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Германия может стать следующим гегемоном Европы, что вызывает тревогу у союзников, пишет Foreign Affairs.
"Сегодня Германия обещает использовать свою огромную военную мощь для помощи всей Европе. Но если не контролировать немецкое военное доминирование, оно в конечном итоге может привести к расколу на континенте", — говорится в публикации.
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Должны умереть". В Германии внезапно высказались о войсках для Киева
5 февраля, 19:50
5 февраля, 19:50
По данным издания, в 2025 году Германия потратила на оборону больше, чем любая другая европейская страна: ее военный бюджет занял четвертое место в мире. Ожидается, что военные расходы Берлина достигнут 189 миллиардов долларов к 2029 году, что превысит показатель за 2022 год более чем втрое. Также бундесвер рассматривает возвращение к обязательной воинской службе. Если страна продолжит следовать этому курсу, то она вновь станет великой военной державой к 2030 году, утверждает Foreign Affairs.
"Франция продолжает с тревогой наблюдать за тем, как ее сосед становится крупной военной державой — как и многие жители Польши, несмотря на заявления Сикорского. По мере роста могущества Берлина могут усиливаться сомнения и недоверие. В худшем случае может возобновиться конкуренция. Франция, Польша и другие государства могут попытаться сбалансировать влияние Германии, что отвлечет внимание от России и приведет к расколу и уязвимости Европы", — отметил автор статьи.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В США раскрыли детали секретного плана Германии против России
Вчера, 10:02
Вчера, 10:02
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
